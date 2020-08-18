Samanyolu Haber /Ekonomi / Altın yeniden 2 bin doların üstünde /18 Ağustos 2020 12:17

Altın yeniden 2 bin doların üstünde

Geçen hafta Rusya'nın "Koronavirüs aşısını bulduk" beyanının etkisi ile sert düşen altın, bilim camiası açıklamaya temkinli yaklaşınca yeniden yükselişe geçti. Altının ons (31,10 gram) fiyatı 2 bin dolar eşiğine aştı.

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19 salgının güvenli liman olma özelliği ile daha da parıldayan altın yeni rekora doğru ilerliyor. 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arsındaki gerilimin tırmanması ve aşı haberlerinin doğruluğunun teyit edilememesi altın fiyatını yeniden yükseltti. Ons (31,10 gram) fiyatı Türkiye saati ile 12:05'te 2 bin 10  dolara yaklaştı.

Spot altın 17 Ağustos Pazartesi günü yüzde 2,1 yükseldikten sonra yüzde 1 değer kazanarak Londra saati ile 07:36'da ons başına 2 bin 5 dolara ulaşmıştı.

Diğer değerli metallerden gümüş yüzde 1,9 yükselerek ons başına 28,01 dolara çıkarken, platin yüzde 1,1 değer kazandı. Paladyum ise yüzde 0,4 geriledi.

Singapur'da Phillip Futures emtiadan sorumlu kıdemli müdür Avtar Sandu, "Fed tutanaklarının altın için destekleyici olması bekleniyor." dedi. 

ALTIN, 2 BİN 100 DOLARA DOĞRU HAREKET EDEBİLİR

Sandu, "Altına yönelik beklenti, geçen haftaki satış dalgasının ardından, yatırımcıların fiyatların 2 bin doların üzerine çıkacağına dair beklentileri ile birlikte hafta başında dramatik bir dönüş yaptı." dedi.

Kotak Securities analisti Madhavi Mehta, "Altın ve gümüşte gördüğümüz dalgalanmanın cinsi, herhangi bir faktör ile açıklanamaz." dedi.

Mehta, "Bu daha ziyade boğalar ve ayılar arasındaki güç mücadelesi. Eğer boğalar üstünlüğü ele alabilirlerse, altının bir sonraki kilit direnç seviyesi olan 2 bin 100 dolara doğru hareket ettiğini görebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
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