Altına hücum!

Yurt içinde yerleşiklerin kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğü yüzde 261 artarak 196 milyar TL’ye ulaştı. Bunun 94 milyar TL’si mevcut altınların değer kazanmasından gelirken, 145 milyar TL’si ise yeni altın yatırımlarından oluştu.







Altın fiyatlarındaki artış ve altın işlemlerine bankalarda uygulanan vergi kesintileri sebebiyle fiziki altına talep arttı. Darphane üretim kapasitesinin de üzerine çıkarak cumartesi günü üretim yaptı.





ÇEYREK ALTIN İKİYE KATLANDI





2019 yılı temmuz ayında 400 bin 160 adet olan çeyrek altın basan Darphane bu yıl aynı dönemde 828 bin 999 adet çeyrek altın bastı. 59 bin adet olan yarım altın 106 bin adete çıktı. Darphane'nin altın basımının altının zirveye çıktığı ağustos ayında ise çok daha büyük adetlere ulaşması bekleniyor.







İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, "Günlük ortalama 2 tonluk ziynet altın talebi oluşmuştu. Darphane Genel Müdürlüğü piyasadan gelen taleplere cevap vermek için fazla mesai yaptı, cumartesi günü bile üretim yaptı.” dedi.





KÜLÇE ALTIN İHRAÇ EDİLMEDEN İÇ PİYASAYA





Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar, “Mücevher ihracatındaki düşüş yüzde 50’ye yaklaştı. İç piyasadaki talepten dolayı artık külçe altın ihracatı da yapılamıyor, iç piyasada satılıyor. Çünkü iç piyasada külçe altın yaklaşık yüzde 1-2 civarında daha primli satılabiliyor. Bu sebeple önümüzdeki dönemde hem külçe hem de mücevher takı ihracatımızda bir düşüş bekliyoruz. Nefesi kesilmeye başladı.” diye konuştu.





KREDİ ÇEKİP ALTIN ALAN VAR





Altın talebinin bankalardaki altın mevduatlarına da yansıdığını söyleyen Kamar, şöyle devam etti: “İnsanlar kredi çekerek altın aldı. Bankalardaki altın mevduatları artmaya başladı. İki ay önce kişi başı hane halkı tasarruf oranları yüzde 13,5 iken altın tasarruf oranlarında yüzde 30’a çıktı. Bu oran halihazırda yüzde 40-50’lere çıkmıştır.”





Altın ithalatında da ağustos ayı itibarıyla 4 milyar 82 milyon dolara fırladı. İthalat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 394 arttı.





Talepteki patlamanın ithalata neden olduğunu belirten Kamar, Dünya'ya verdiği mülakatta, “Şirketlerin, firmaların, şahısların altına yatırımından dolayı ithalat artmış durumda. Ons altında tekrar bir ralli olursa o zaman bir hareketlenme yaşarız. Şu anda stabilize bir döneme geldik. Eski telaş, ateş tekrar olmaz.” diye konuştu.