Altına İngiltere'den kritik müdahale

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?





ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?





YARIM ALTIN NE KADAR?





CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?





Fed’in faizleri artırmaya devam edeceğinin sinyallerini vermesiyle altına dayalı Borsa yatırım fonları Mayıs 2020’den bu yana en düşük seviyeye gerilerken değerli metal için genel algı aşağı yönlü kalmaya devam ediyor.BOE’nin müdahalesi tahvil getirilerinde gerilemeyi artırırken dolar üzerinden fiyatlanan altında bir miktar rahatlama yaşanmasına neden olmuştu. Spot altın çarşamba günü yüzde 1,9 değer kazanarak mart başından beri en büyük günlük kazancını kaydetmişti.Bu gelişmelerin ardından gram altın güne 988 TL'den başladı.Dünkü kapanışta altının gramı 986 TL olmuştu.Aynı saatlerde çeyrek altın ise, bin 618 TL'den alıcı bulurken, bin 643 TL'den satılmaya başladı.Yarım altın 3 bin 227 TL'den alınırken, 3 bin 285 TL'den satılmaya başladı.Cumhuriyet altını ise, 6 bin 452 TL'den alınırken, 6 bin 539 TL'den satılmaya başladı.