Altında 2'nci dalga beklentisi

SAMANYOLUHABER- Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell Korona salgını sebebiyle krize giren ekonomide toparlanmanın uzun zaman alacağını belirtmesi üzerine altının ons (31,1 gram) fiyatı 1.726,50 dolar seviyesine yükseldi.





Spot altının onsu ise 1.711 doları buldu.







Altında yeni zirveler görülebileceğini öngören uzmanların sayısı artıyor. "Ne zaman?" sorusuna dair farklı tahminler olsa da altında 2 bin doların, hatta 3 bin doların görülebileceğine belirtiliyor.





"1.900 DOLAR ZİRVESİNİ AŞABİLİR"





Bloomberg Intelligence Kıdemli Emtia Stratejisti Mike McGlone, altının 2018’deki 1.000 dolar seviyesini kırıp 1.900 düzeylerini geçtiği benzer bir patikada olduğunu belirtti.





McGlone “Altının ‘basamaklı bir iyileşme döneminde 1.900 dolar zirvesini geçebileceğini tahmin ediyoruz.” değerlendirmesini yaptı.





Commerzbank ise altında iki yönlü tüm faktörlerin güçlü olduğunu belirterek altın işlem hacminde artış olacağına işaret etti.





Commerzbank analisti Eugen Weinberg, “Bir yandan fiziksel mücevher talebi çok cansız, öte yandan sermayesini korumak isteyen yatırımcıların talebinde artış var.” dedi.





Kitco News tarafından ABD’de hem kamuoyunda hem de Wall Street’te yapılan bir ankete göre de katılımcıların -sırasıyla- yüzde 67’si ve yüzde 55’i altın fiyatlarında yükseliş öngörüyor.







CITIBANK: NEGATİF FAİZ OLMASA DA YÜKSELİR





Citibank’ın araştırma birimi “Fed’in negatif faize geçmesini beklemiyoruz, ancak yine de kullanabileceği bir sürü enstrüman var. Bu da altında ayı piyasasını destekliyor.” tespitinde bulundu.





Banka likidite ihtiyacına bağlı altında da düşüşler olabileceğini de ekleyerek, “3-6 ay boyunca altının 1.600’lerin (dolar) üst seviyelerinde - 1.700 dolarda işlem göreceğini” öngörüyor.





Dünyanın en büyük altın destekli borsa yatırım fonu (ETF) SPDR Gold Trust varlıklarının yüzde 24 yükselerek 1.083 tona ulaşması altına yönelik iştahın arttığını teyit etti.





"ALTIN ŞU ANDA UYUYOR OLABİLİR"





Banka ve hedge fonlara uzun yıllar danışmanlık yapan emtia tüccarı Andrew Hecht ise Hecht Emtia Raporu’nda altında alım fırsatı olduğunu yazdı ve uzun vadede fiyatların 2 bin dolar, hatta 3.000 doları bile aşabileceğini iddia etti.





1.700 doların altına çekilmelerin yeni bir ralliye işaret ettiğini belirten Hecht, “Altın şu anda uyuyor olabilir, ancak 2008 yılındakine benzer bir seyir olursa çok daha yüksek seviyeler görülebilir.” ifadelerini kullandı.





"2 BİN DOLAR RALLİSİ SENEYE KALDI!"

Daha önce altının onsu için 2 bin dolar beklentisi açıklayan Kanada merkezli yatırım bankası TD Securities, önceki gün yayınladığı notta “Altında yükseliş öncesi düşüş riski var.” vurgusu yaptı.





Fed’in pozitif faizlere bağlı kalmasının doları güçlendireceğini belirtti ve altın tahminlerini şöyle sıraladı: "İlk çeyrekte 1.650, ikince çeyrekte 1.700, üçüncü çeyrekte 1.725, dördüncü çeyrekte 1.775 ve kademeli olarak artışla 2021 dördüncü çeyrekte 2 bin dolar."





FED BAŞKANI POWELL "UZUN SÜRE ZAYIF BÜYÜME" DEDİ





Fed Başkanı Jerome Powell, Beyaz Saray’ın baskıları sonrası ABD Merkez Bankası’nın (Fed) negatif faiz enstrümanını deneyebileceği tartışmalarına "Negatif faizler ABD’de cazip bir politika değil:" diyerek nokta koydu.





Powell, “Aracın işe yaraması için sözlü yönlendirmelerimiz var ve bunların işe yaradığını görüyoruz. Aynı zamanda negatif faizlerin etkili olmadığına dair delillerimiz var. Bu zaten orta vadede probleme sebep olabilecek bir şey. Bankaların ekonomiye olan etkilerini azaltmak anlamına geliyor bu. Şu an için bu bizim dikkate aldığımız birşey değil. Biz mevcut araç kutumuzu kullanmaya devam edeceğiz.” dedi.





Peterson Ekonomi Enstitüsü’nde konuşan Powell ekonomik toparlanma için "ilave tedbirler" alınması gerektiğini vurguladı.





Ekonomik faaliyetlerdeki bozulmanın ölçek ve hızının daha önce görülmemiş düzeyde olduğunu ve uzun bir süre zayıf büyüme görülebileceğini söyledi.





40 BİN DOLAR ALTINDA GELİRİ OLANLARIN YÜZDE 40'I İŞSİZ





Powell’in sonuçlarına değindiği Fed anketine göre Amerika'da 40 bin doların altında yıllık geliri olan hane halklarının yüzde 40’ı işini kaybetti.





Uzun süren işsizlik insanların hayatlarını gölgelediğini ve iflaslar da olacağını belirten Powell, “Bu gibi gelişmeler ekonomileri yıllar boyunca baskılayabilir.” dedi.





Toparlanmanın yoluna girmesinin zaman alabileceğini söyleyen Powell, “Krize politika cevabı hızlı ve güçlü olsa da Büyük Buhran’dan bu yana en sert daralmanın kontrolden çıkmamasını sağlamak gerekiyor.” ifadelerini kullandı.





