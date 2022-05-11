Altında büyük oyun. AKP'nin açıkladığı tasarruf hesabında büyük skandal

Türk Lirası’nın tarihi değer kaybının ardından ekonomiyi kontrol altına alma çabasına düşen iktidar vatandaşın yastık altındaki dolar ve altınını ekonomiye kazandırmak için Altın Tasarruf Sistemi’ni ve Kur Korumalı Mevduat hesaplarını devreye soktu.



KKM için; devletin kasasından çıkacak paranın bütçede belirtilmesi gerektiği gerekçesiyle “Hukuksuz” tartışmaları devam ederken, altın hesaplarında da büyük bir skandal ortaya çıktı.



İddiaya göre elindeki altını bankaya götüren vatandaşlar büyük zarara uğruyor.



Bankalar altınları üzerinde yazan saflık derecesi yerine, önceden ilan edilen daha düşük bir değerle TL'ye çevrilip banka hesabına aktarıyor.



İddiaya göre iktidarın açıkladığı pakete göre bankalar ve yetkili kuyumcular, vatandaşın getirdiği



22 ayar 0.916 milyem olan altını 0.915 milyemden alıyor.

18 ayar 0.750 milyem altın 0.725 milyemden,

14 ayar 0.585 milyem altınlar 0.555 milyem,

8 ayar 0.333 milyem altınlar da 0.298 milyemden satın alırken vatandaş büyük kayba uğruyor.



Bu hesapla vatandaş her 100 gram altın hesaba dönüştürdüğünde yaklaşık 1.000 lira zarar ediyor.



Türkiye’ de standart külçe altında ağırlıklı olarak 995/1000 saflık tercih edilirken (995 milyem), yurt dışında 999,9/1000 saflık da (dört 9) sıklıkla tercih edilmektedir.



En çok kullanılan altın ayar ve milyemleri;



14 ayar 585 milyem, 18 ayar 750 milyem, 22 ayar ise 916 milyemdir.



24 ayar ise iki farklı milyemden oluşur, 995 ve 999,9.



