Altında çifte rekor! Tahminler değişti

Ons altın 2.509 doları, 22 ayar gram altın fiyatı ise 2.717 lirayı gördü. Altında çifte rekor geldi. Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,63 artışla 2 bin 688 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,46 yükselişle 17 bin 735 liraya çıktı.





Bu kapsamda Alman Commerzbank 2024 ve 2025 altın tahminini paylaştı. Banka altının ons fiyatı için yıl sonuna kadar 2500 dolar seviyelerini öngördü. 2025 ortasında kadarsa 2600 dolara yükselmesini beklediklerini açıkladı.





Piyasa Uzmanı İslam Memiş gram altın için tahminlerini rakam vererek açıkladı. Ağustos ayı için hedeflerin tuttuğunu dile getiren İslam Memiş, “Gram altın bu hafta özellikle hem dolardan destek aldı hem onstan destek aldı. Yani yükseliş devam ediyor. Eylül'de tekrar 2.800, 2.820, 2.830 TL… Bu rakamları konuşacağız” dedi.