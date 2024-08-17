Samanyolu Haber /Ekonomi / Altında çifte rekor! Tahminler değişti /17 Ağustos 2024 10:50

Altında çifte rekor! Tahminler değişti

Altın fiyatları Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi ihtimalleri ile çifte rekor yaptı. Ons altın tüm zamanların zirvesini gördü, gram altın dolar kurundaki yükselişi de arkasına alarak rekor seviyesini güncelledi.

SHABER3.COM

Ons altın 2.509 doları, 22 ayar gram altın fiyatı ise 2.717 lirayı gördü. Altında çifte rekor geldi. Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,63 artışla 2 bin 688 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,46 yükselişle 17 bin 735 liraya çıktı.

ALMAN BANKADAN ONS ALTIN TAHMİNİ

Bu kapsamda Alman Commerzbank 2024 ve 2025 altın tahminini paylaştı. Banka altının ons fiyatı için yıl sonuna kadar 2500 dolar seviyelerini öngördü. 2025 ortasında kadarsa 2600 dolara yükselmesini beklediklerini açıkladı.

GRAM ALTIN İÇİN EYLÜL TAHMİNİ

Piyasa Uzmanı İslam Memiş gram altın için tahminlerini rakam vererek açıkladı. Ağustos ayı için hedeflerin tuttuğunu dile getiren İslam Memiş, “Gram altın bu hafta özellikle hem dolardan destek aldı hem onstan destek aldı. Yani yükseliş devam ediyor. Eylül'de tekrar 2.800, 2.820, 2.830 TL… Bu rakamları konuşacağız” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Altında çifte rekor! Tahminler değişti Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:09:04