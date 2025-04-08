Samanyolu Haber /Gündem / Altında düşüş sürüyor: İşte son rakamlar /08 Nisan 2025 09:19

Altında düşüş sürüyor: İşte son rakamlar

Trump'ın tarifeleri altın piyasasını karıştırdı. Altında düşüş sürüyor. Rekor kıran ons altın yüzde 5 düştü, gram altın 3.671 TL'den işlem görüyor.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da duyurduğu yeni gümrük tarifelerinin ardından altın piyasalarında da önemli hareketlilik gözlemleniyor. Yılın ilk çeyreğinde ABD’nin tarife politikalarının etkisiyle yükselişini sürdüren ons altın, geçtiğimiz hafta 3.168 dolara ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Ancak, tarifelere ilişkin tansiyonun artmasına rağmen son üç işlem gününde ons altında kâr satışları yaşandı.

Dün 2.956 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın, bugün sabah saatlerinde 3.000 dolar civarında dengelenmeye çalışıyor. Zirve noktasına göre ons altında yaklaşık yüzde 5,35’lik bir düşüş dikkat çekiyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Yurt içinde ise spot piyasada gram altın 3.671,59 TL seviyesinden güne başladı. Kapalıçarşı’da ilk işlemler 3.745 TL alış ve 3.790 TL satış aralığında gerçekleşiyor.

İşte 8 Nisan güncel altın fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 3.671,59 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 6.200,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 12.377,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 24.673,37 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 24.659,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 61.872,63 TL

Ons altın satış fiyatı: 3.005,19 dolar
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