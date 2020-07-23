Altında her gün yeni rekor

Avrupa Birliği liderlerinin 750 milyar tutarındaki fon paketini kabul etmesi ile euro, altın ve gümüş sert atak yaparken dolar ise 4 ayın en düşük seviyesine geriledi.





Ons fiyatı 1,877$ seviyesine çıkarak Eylül 2011 sonrası zirveye, Gümüş 23$ seviyesini aşarak Eylül 2013 zirveye çıkarken euro, dolar karşısında 1,16’yı görerek Ekim 2018 sonrası en yüksek seviyeye çıktı. ABD Dolar Endeksi ise 95,0 seviyesi altına inerek Mart ayı sonrası en düşük seviyeye indi. Fiyatlardaki bu oynaklıkta parasal destek ve teşviklerin etkisi var, ayrıca ABD’de tahvil faizlerinin eksi seviyelerde olması da emtiaya talebi artırıyor.





Ons fiyatında son derece hızlı yaşanan yükseliş sonrası gelecek düzeltmelerde 1,850$ en yakın seviye olarak izlenirken 1,900$ ise yeni hedef seviye olarak takip ediliyor.





Eurodaki atak ve paritedeki hızlanış ile dün 6,84 seviyesine gerileyen USD/TRY kurunda belirgin bir fiyat hareketi olmazken onstaki ralli yurt içinde altın fiyatlarının rekor tazelemesine neden oldu. Gram altın bugün 413 TL üzerinde işlem görüyor ve her yükseliş yeni bir rekor seviye oluyor. Onstaki düzeltmeye bağlı yaşanacak olası düşüşlerde 400 TL tabanı izlenirken alımların hızlanması 420 TL’nin görülmesine neden olabilir. Bu arada çeyrek altın da 681 TL'den satılıyor.