Altında ne yatıyor? Avrupa tüm ülkeleri silahlandırma kararı aldı
08 Ekim 2025 19:26

Altında ne yatıyor? Avrupa tüm ülkeleri silahlandırma kararı aldı

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, AB Komisyonu’nun 800 milyar avroluk (yaklaşık 38,8 trilyon lira) savunma harcamasının hedeflendiği ‘Avrupa’yı yeniden silahlandırma’ programını onayladı.

AB Komisyonu’nun martta duyurduğu ‘ReARM Europe’ programı, bölgenin yeniden silahlandırılmasını amaçlıyor.

Üye ülkelere savunma harcamalarında mali kurallarda esneklik tanınması ve fonlar sağlanması öngörülüyor.

AB Konseyi, programın üye ülkelerce onaylandığını duyurdu. Avrupa Parlamentosu’yla da 2025 sonuna kadar anlaşmaya varmak için görüşmeler başlayacak.

AB Dönem Başkanı Danimarka’nın AB Bakanı Marie Bjerre, Birliğin kilit programlarını savunma alanındaki yatırımlara açmak istediklerini söyledi.

Programın, AB’nin 2030’a yönelik savunma hazırlığını daha da artırmak adına bir ‘gereklilik’ olduğunu belirtti.

Martta programı duyuran AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de “Yeniden silahlanma çağında olduğumuz açık. Avrupa savunma harcamalarını büyük ölçüde artırmaya hazır” demişti.
