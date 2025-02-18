Samanyolu Haber /Ekonomi / Altında rekor beklentisi! En yüksek tahmin için tarih verildi /18 Şubat 2025 20:15

Altında rekor beklentisi! En yüksek tahmin için tarih verildi

Altın fiyatları, hızla yükseliyor. Küresel ticaret savaşları endişesiyle yeni rekor seviyelere doğru hareket eden altın, para piyasası uzmanlarına ve banka devlerine göre yukarı yönde seyrini devam ettirecek gibi görünüyor. Banka devi Goldman Sachs, merkez bankalarının artan altın alımlarını göz önünde bulundurarak 2025 yıl sonu için fiyat tahminini yukarı yönlü güncelledi. Banka, ons altın için 2025 sonu hedefini 3.100 dolara yükseltti.

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Goldman Sachs merkez bankası talebinin devam ettiğini belirterek, 2025 yıl sonu altın tahminini ons başına 2.890 dolardan 3.100 dolara yükseltti.

MERKEZ BANKALARI ALTIN TOPLUYOR

Banka, "Daha yüksek merkez bankası talebinin yıl sonuna kadar altın fiyatlarını yüzde 9 artıracağını ve bunun fon oranı düştükçe ETF varlıklarında kademeli bir artışla birleşeceğini" öngörüyor.

Ancak tarife endişeleri de dahil olmak üzere politika belirsizliği yüksek kalırsa Goldman, uzun süreli spekülatif pozisyonlanma nedeniyle yıl sonuna kadar altında ons başına 3.300 dolara çıkma potansiyeli görüyor.

Banka ayrıca merkez bankası talebi varsayımını önceki 41 tonluk tahminden aylık 50 tona yükseltti.

FED FAİZİ SABİT TUTARSA 3.060 DOLAR OLACAK

Goldman, alımların aylık ortalama 70 ton olması durumunda altın fiyatlarının 2025 yılı sonuna kadar ons başına 3.200 dolara çıkabileceğini de söyledi. Buna karşılık, Fed faiz oranlarını sabit tutarsa, banka aynı dönemde altının ons başına 3.060 dolara ulaşmasını bekliyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 395 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 3 bin 379 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki seviyesine göre yüzde 0,5 artışla, 3 bin 395 lira düzeyinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 690 liradan, cumhuriyet altını 22 bin 690 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre yüzde 0,5 primle 2 bin 913 dolardan işlem görüyor.
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