Ons altındaki bu harekete paralel olarak gram altında da yükseliş görülmüştü. Dün, 2 bin 590 lirayı test eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,29 üzerinde 2 bin 570 liradan tamamladı. Bugünün açılışında da yurtiçi altın fiyatlarında yükseliş gözlemlendi. Altında rekor üstüne rekor gelmeye başladı.
Haftanın ilk işlem gününde kapanışı 2 bin 596 liradan yapan gram altın, bugün 2 bin 639 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 155 liradan, 4 bin 206 liraya yükseldi. Çeyrek ve gram altındaki bu rekor yükseliş sonrası düşüş görüldü.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram Altın
Alış: 2.622,31 TL
Satış: 2.622,72 TL
Çeyrek Altın
Alış: 4.243,00 TL
Satış: 4.311,00 TL
Yarım Altın
Alış: 8.502,00 TL
Satış: 8.605,00 TL
Cumhuriyet Altını
Alış: 16.978,00 TL
Satış: 17.156,00 TL