Samanyolu Haber /Ekonomi / Altında rekor üstüne rekor! Tarihi zirvesini gördü /21 Nisan 2025 16:58

Altında rekor üstüne rekor! Tarihi zirvesini gördü

Altının yükselişi durdurulamıyor. Yeni haftaya rekorla başlayan altın gün ortasında rekorunu tazeledi. Ons altın 3 bin 400 doları aşarak tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı.

SHABER3.COM

Küresel piyasalarda art arda yaşanan ekonomik sarsıntılar ve jeopolitik krizler, yatırımcıları bir kez daha güvenli liman olan altına yöneltti. Doların değer kaybetmesiyle birlikte altına olan küresel talep hızla artarken, bu rüzgar iç piyasada da altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı.

21 Nisan 2025 itibarıyla, altın haftaya sert bir yükselişle başladı. Ons altın, 3 bin 400 dolar seviyesini aşarak tarihinin en yüksek noktasına ulaştı.

Gram altın da 4.180 TL ile tüm zamanların zirvesine yerleşti. Aynı şekilde çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında da yukarı yönlü hareket gözlemlendi.

UZMANLAR NE DİYOR?

Dolar endeksinin üç yılın en düşük seviyesine gerilemesi, yatırımcıların altına yönelmesinde kilit rol oynadı. Doların diğer para birimlerine karşı cazibesini yitirmesi, altını daha cazip bir yatırım aracı haline getirdi. Uzmanlara göre bu durum, fiyatlardaki tırmanışın en büyük sebeplerinden biri. Yatırım yapmadan önce piyasa analizlerinin dikkatle takip edilmesi öneriliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Altında rekor üstüne rekor! Tarihi zirvesini gördü Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:39:39