Samanyolu Haber /Ekonomi / Altında riskli günler başlıyor: 'Çok sert vuracak' uyarısı geldi /10 Mayıs 2025 16:32

Altında riskli günler başlıyor: 'Çok sert vuracak' uyarısı geldi

Altın fiyatlarında fırtına öncesi sessizlik! Nisan’da rekor kazandıran altın için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Mayıs ayı çok sert geçecek" diyerek alarm verdi. Yatırımcıyı uyaran Memiş, altında kritik seviyeyi açıkladı.

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Jeopolitik tansiyonların ve küresel ekonomik belirsizliklerin etkisiyle yükselişe geçen altın fiyatları, yatırımcının gözdesi olmaya devam ediyor. Nisan ayında en çok kazandıran yatırım aracı olan külçe altın, yüzde 8,54’lük getirisiyle dikkat çekerken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, mayıs ayının sert dalgalanmalara sahne olabileceği konusunda yatırımcıyı uyardı.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Geçtiğimiz haftalarda 4.305 TL seviyesini test ederek rekor kıran gram altın, şu sıralarda 4.142 TL bandında işlem görüyor. Kapalıçarşı’da ise gram altının satış fiyatı 4.194 TL. Çeyrek altın, 6.627 TL seviyelerinde alıcı bulurken, ons altın 3.500 dolara kadar yükseldikten sonra şu an 3.324 dolar seviyesine geri çekilmiş durumda.

BANKA DEVİNDEN 4 BİN DOLAR TAHMİNİ

JPMorgan Küresel Yatırım Stratejisi Başkanı Grace Peters, büyümenin devam ettiği bir senaryoda ons altının önümüzdeki 12 ay içerisinde 4.000 dolar seviyelerine çıkabileceğini öngördü. Bu tahmin, özellikle uzun vadeli yatırımcılar için dikkat çekici bulunuyor.

ALTINDA MAYIS AYI ÇOK SERT GEÇECEK

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yaptığı değerlendirmede, altının kısa vadede dalgalı bir seyir izleyeceğini belirtti. Hindistan-Pakistan hattındaki gerilim sonrası ons altının yükselişe geçtiğini hatırlatan Memiş, bu yükselişin kalıcı olmadığını vurguladı.

"Ons altın tarafında 3 bin 200 dolar seviyesi kritik bir seviye, yukarı tarafta da 3 bin 430 dolar seviyeside kritik bir direnç seviyesi" diyen Memiş, sert dalgalanmaların mayıs için geçerli olduğunu vurguladı. Memiş, "Bu bant aralığını takip etmeye devam ediyorum. Burada altın dinlenecek, oyalanacak. Hem haftalık hem de günlük kapanışlarda geniş bant aralığında seyredecek.

Ons altın tarafında 3 bin doların altına sarkacağını düşünüyorum. Yılın ikinci yarısında beklentim 3 bin 500 dolar seviyesini bekliyorum, bu seviye kırıldıktan sonra 3 bin 700 dolar 3 bin 800 dolar seviyesinde beklentim var" açıklamasında bulundu.
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