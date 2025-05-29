Samanyolu Haber /Ekonomi / Altında sert düşüş: İşte güncel fiyatlar /29 Mayıs 2025 09:44

Altında sert düşüş: İşte güncel fiyatlar

Altın fiyatları, ABD'deki mahkeme kararı ve güçlenen doların etkisiyle düşüşe geçti. Gram altın 4.115 TL’ye gerilerken, ons altın son 9 günün en düşük seviyesine indi. Piyasalarda dalgalanma sürüyor.

SHABER3.COM

Altın piyasaları haftanın dördüncü gününe sert bir düşüşle başladı. 29 Mayıs Perşembe sabahı gram altın 4.115 TL alış fiyatıyla güne girerken, önceki kapanışa göre değer kaybetti. Çeyrek altın ise 6.711 TL'den alıcı buldu. Düşüşteki en büyük etken ise ABD'den gelen kritik mahkeme kararı ve dolardaki güçlenme oldu.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre ABD'de federal mahkemenin, "Kurtuluş Günü tarifeleri"ni iptal etmesi, piyasalarda güvenli liman arayışını azalttı. Bu kararın ardından ons altın 3.245 dolara kadar gerileyerek son 9 günün en düşük seviyesini gördü. Günün ilk saatlerinde ise 3.270 dolarda denge arayışına giren ons altın, haftalık bazda yüzde 2,60'lık bir değer kaybı yaşamış durumda.

Analistler, kısa vadede altında dalgalı bir seyrin devam edebileceğini, ancak ons altında 3.250 doların altına inilmesi durumunda daha güçlü satış baskılarının oluşabileceğini vurguluyor.

GÜNCEL RAKAMLAR

Gram altın
Alış fiyatı: 4.112 TL
Satış fiyatı: 4.118

Çeyrek altın
Alış fiyatı: 6.705 TL
Satış fiyatı: 6.769

Tam altın
Alış fiyatı: 26.619 TL
Satış fiyatı: 27.144
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Altında sert düşüş: İşte güncel fiyatlar Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:35:54