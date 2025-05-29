Altında sert düşüş: İşte güncel fiyatlar

Altın piyasaları haftanın dördüncü gününe sert bir düşüşle başladı. 29 Mayıs Perşembe sabahı gram altın 4.115 TL alış fiyatıyla güne girerken, önceki kapanışa göre değer kaybetti. Çeyrek altın ise 6.711 TL'den alıcı buldu. Düşüşteki en büyük etken ise ABD'den gelen kritik mahkeme kararı ve dolardaki güçlenme oldu.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre ABD'de federal mahkemenin, "Kurtuluş Günü tarifeleri"ni iptal etmesi, piyasalarda güvenli liman arayışını azalttı. Bu kararın ardından ons altın 3.245 dolara kadar gerileyerek son 9 günün en düşük seviyesini gördü. Günün ilk saatlerinde ise 3.270 dolarda denge arayışına giren ons altın, haftalık bazda yüzde 2,60'lık bir değer kaybı yaşamış durumda.





Analistler, kısa vadede altında dalgalı bir seyrin devam edebileceğini, ancak ons altında 3.250 doların altına inilmesi durumunda daha güçlü satış baskılarının oluşabileceğini vurguluyor.





GÜNCEL RAKAMLAR





Gram altın

Alış fiyatı: 4.112 TL

Satış fiyatı: 4.118





Çeyrek altın

Alış fiyatı: 6.705 TL

Satış fiyatı: 6.769





Tam altın

Alış fiyatı: 26.619 TL

Satış fiyatı: 27.144