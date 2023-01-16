Altında tarihi rekor: Gramı 1165 TL oldu

Altının gram fiyatı saat 10.24 itibarıyla 1157 liradan işlem görüyor.







Ons altın fiyatları 1929 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bu yükseliş gram altın fiyatlarına da pozitif yansıdı. Güne 1159 liradan başlayan gram altın gün içindeki alımlarla 1156 liraya kadar tırmandı.





ABD’de enflasyonun düşüş eğilimine girmesi sonucu ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz artırım hızını yavaşlatacağı, 2023 yılı içinde faiz indirimlerine gideceği beklentisi altının güçlenmesinde ana sebep olarak öne çıkıyor.





Ons altında ilk direnç olarak 1933 dolar ön plana çıkıyor. Bu seviyenin aşılmasıyla birlikte sırasıyla 1942-1956 dolar seviyelerinin görülebileceğini belirten uzmanlar destek olarak da 1919 ve 1897 dolar seviyelerini ön plana çıkardı.