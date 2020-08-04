Samanyolu Haber /Ekonomi / Altında tarihi rekor! /04 Ağustos 2020 22:34

Altında tarihi rekor!

Yatırımcıların güvenli liman arayışı altını tarihte ilk defa 2 bin dolar seviyesine çıkardı.

SHABER3.COM

Küresel ekonomiye yönelik belirsizlikler ve yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişeleriyle tarihi yükseliş yaşayan altının onsu 2 bin doları aştı.

Ons altının fiyatı uluslararası piyasalarda Türkiye saati ile 21:09 itibarıyla 2 bin 8 dolar seviyesine yükeldi. Böylece altın tarihte ilk defe 2 bin dolar eşiğini geçti.

ÇEYREK ALTIN 720 TL

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,54 artışla 443 bin 900 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da ise kapanışta çeyrek altın 720 lira, Cumhuriyet altını 2 bin 946 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram 444 lira oldu.
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