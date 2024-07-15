Altın'da Trump ve FED etkisi: Yeni haftada sınırlı geriledi

Öte yandan ABD enflasyonunun etkileri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına ilişkin olası beklentiler de fiyatlamaları etkileyecek.





Beklentinin üzerinde gelen üretici enflasyonu, kâr satışları ile birleşince altın fiyatları tekrar bir miktar geriledi ancak haftayı yükselişle tamamladı. Böylece ons altın üst üste üçüncü haftada da artmış oldu.





Altın fiyatları yeni haftaya sınırlı düşüşle başladı.Piyasalar ABD Başkan Adayı Donald Trump'a yönelik saldırının onun zaferini daha olası hale getirdiğine inanıyor. Bunun da siyasi belirsizliği artırdığı düşünülüyor.Geçen hafta ABD’de aylık enflasyon yüzde -0,1 yıllık enflasyon yüzde 3 ile beklentilerin altında gerçekleşti. ABD’de açıklanan enflasyon verisinin ardından Fed'in faiz indirimi yapma ihtimali arttı ve altın fiyatları ons başına 2425 dolara kadar yükseldi.Altın yeni haftaya ise bir miktar düşüşle başladı. Güne 2411 dolardan başlayan ons altın gün içinde en düşük 2405 dolar, en yüksek de 2415 dolar seviyesi görüldü.Güne 2561 liradan başlayan gram altın ise gün içinde en yüksek de 2569 lira seviyesi görüldü. Gram altının tarihi yüksek seviyesi 2570,1 lira olmuştu.Saat 9.00 itibariyle ons altın 2408 dolardan işlem gördü. Gram altın ise 2561 TL'den işlem gördü. Çeyrek altın ise 4 bin 186 TL'den alıcı buldu.KCM Trade'in baş piyasa analisti Tim Waterer konu ile ilgili yorumunda, "Enflasyon görünümü ve faiz oranı tablosu geçen hafta altının lehine hareket etti. Düşük bir faiz ortamına yaklaştıkça, yıl bitmeden altının yeni rekor seviyelere ulaşması için koşullar olgunlaşabilir" dedi.