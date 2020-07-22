Samanyolu Haber /Ekonomi / Altında yeni rekor /22 Temmuz 2020 11:47

Altında yeni rekor

Haftanın başlangıcıyla birlikte 400 liranın üzerine çıkan gram altın fiyatları üst üste 3. güne de rekorla başladı. Gram altın 410 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken altının ons fiyatı da 1.860 doları aşarak 1.920 dolardaki tarihi seviyelere doğru hızla ilerliyor.

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Altın fiyatları, hem yurt içinde hem de yurt dışında yükselişine devam ediyor. Küresel piyasalarda 9 yılın zirvesinden tüm zamanların en yüksek seviyesine doğru hızla hareket eden spot altının onsu 1865 doların üzerine tırmandı. Spot altında tüm zamanların en yüksek seviyeleri 1.921 dolar ile 2011 Eylül'de görüşmüştü. Salgında ikinci dalgaya yönelik endişeleri destekleyen vaka sayıları altın fiyatlarındaki en büyük baskı unsuru olarak karşımıza çıkıyor.

Gram altın 410 lirayla rekor tazeledi

Spot altındaki yükselişler yurt içi piyasalarda da rekor getirdi. Altının gram fiyatı 410 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyelerini daha da yukarı taşıdı. Yurt içinde altın fiyatlarının yükselmesinde global piyasalardaki fiyatlamaların yanı sıra salgın nedeniyle ertelenen düğün sezonunun başlaması da etkili oluyor.

Çeyrek altın 671 liradan Cumhuriyet altını ise 2 bin 671 liradan satılıyor. 

Uzmanlar, altında yükseliş eğiliminin sürmesi halinde 1865 ve 1880 bölgeleri direnç olarak takip edilebilir. Diğer yandan değerli madende olası yaşanabilecek kar satışlarında 1853 ve 1843 seviyeleri destek olarak izlenebilir.
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