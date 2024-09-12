Samanyolu Haber /Ekonomi / Altında yeni rekor seviye /12 Eylül 2024 16:34

Altında yeni rekor seviye

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ABD Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) açıklanmasının ardından yükselişe geçen altın fiyatları rekor kırdı.

SHABER3.COM

Piyasaların beklediği verilerin açıklanmasının ardından altın fiyatı rekor kırdı.

Saat 15.30 itibarıyla 2 bin 522 dolardan hareket eden ons altın fiyatı Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ABD Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) açıklanmasının ardından yeni rekor seviye olan 2 bin 542 dolar seviyesine çıktı.

Ons altın ve dolar/TL ile yapılan hesaplamaya göre gram altın ise 2 bin 770 TL seviyesine kadar yükseldi.

Altın fiyatlarındaki artışta ABD'den gelen enflasyon verileri etkili oldu. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine ilişkin beklentileri üzerinde etkili olacak enflasyon verileri piyasa tarafından yakından takip ediliyordu.

ENFLASYON VERİLERİ TETİKLEDİ

Bugün ABD'de ÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilerin üzerinde, yıllık bazda ise yüzde 1,7 ile öngörülere paralel yükseldi.

Buna göre, ÜFE, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 arttı. Piyasa beklentisi, üretici fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,1 arttığı yönündeydi. ÜFE, temmuzda değişim göstermemişti.

Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış ise ağustosta yüzde 1,7 oldu. Üretici enflasyonunun ağustosta yıllık bazda yüzde 1,8 olacağı öngörülüyordu. ÜFE, temmuzda yüzde 2,1 yükseliş kaydetmişti.

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de tüketici enflasyonu (TÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,5 ile beklentilere paralel artış kaydetmişti.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise ağustosta aylık yüzde 0,3 ile beklentilerin üzerinde yükselirken, yıllık yüzde 3,2 ile öngörüler doğrultusunda artış gösterdi.
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