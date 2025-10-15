Altında yükseliş durmuyor: İşte son fiyatlar!

Ticaret savaşları, ABD’de hükümetin kapalı kalması ve FED’den faiz indirimi beklentileri altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı.





Altın piyasasında yükseliş durmak bilmiyor. 15 Ekim 2025 itibarıyla ons altın 4187 dolar seviyesine çıkarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı. Gram altın fiyatı ise 5628 TL ile rekor kırdı. Kapalıçarşı’da sabah saatlerinde gram altın satış fiyatı 5825 TL, çeyrek altın ise 9510 TL’den işlem gördü. Yatırımcı gramda 6 bin, çeyrekde 10 bin lira seviyesini bekliyor. Ekim ayının ilk yarısında ons altında yüzde 8,4 oranında artış yaşanırken, yatırımcılar güvenli liman olarak altına yönelmeye devam ediyor.





Ticaret savaşları, ABD’deki hükümet krizi ve faiz indirimi beklentileri, altını yeniden küresel piyasalarda en gözde yatırım aracı haline getirdi





ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının yeniden alevlenmesi, küresel piyasalarda belirsizlikleri artırdı. Güney Koreli bir nakliye firmasının ABD birimlerine Çin tarafından yaptırım uygulanması, tansiyonu yükseltti. İki ülke arasındaki gerilimin artması, yatırımcıların altına olan talebini güçlendirdi.





ABD'DE HÜKÜMET KRİZİ

ABD’de hükümetin 15 gündür kapalı olması da piyasalarda endişe yaratıyor. Belirsizliğin sürmesi, yatırımcıları riskli varlıklardan uzaklaştırarak altın gibi güvenli yatırım araçlarına yönlendiriyor. Ayrıca FED’in bu yıl içinde iki kez faiz indirimi yapabileceğine dair beklentiler de faiz getirisi olmayan altını cazip hale getiriyor.