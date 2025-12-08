Samanyolu Haber /Gündem / Altın'da yüseliş sürüyor: Gözler 10 Aralık'ta /08 Aralık 2025 18:31

Altın'da yüseliş sürüyor: Gözler 10 Aralık'ta

Altın fiyatlarındaki yükseliş Fed'in 10 Aralık'ta vereceği faiz kararından önce devam ediyor. Analistler yüzde 87 ihtimalle faizlerin düşmesini bekliyor.

Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 5 bin 745 liradan tamamlamıştı. Haftanın ilk işlem gününe ise yükselişle başlayan gram altın saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 5 bin 770 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 549 liradan, cumhuriyet altını ise 38 bin 51 liradan satılıyor.

ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasına karşın, Fed Başkanı Jerome Powell'ın "şahin" tonda sözle yönlendirme yapabileceğine yönelik öngörüler varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Analistler, para piyasalarında Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimi yapma ihtimalinin yüzde 87 ile fiyatlandığını kaydetti.

Fed'in faiz kararı ise 10 Aralık'ta açıklanacak.

Fed'in gevşemeye gideceği beklentilerinin artmasıyla dolar endeksi zayıflarken, doların değer kaybına paralel olarak alternatif maliyeti düşen altının ons fiyatı yeni haftanın ilk gününde yüzde 0,4 yükselerek 4 bin 217 dolara çıktı.

JEOPOLİTİK RİSKLER

Jeopolitik gelişmeler de varlık fiyatlarının seyrini etkilerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeyi amaçlayan barış planına gereken önemi vermediğine dair açıklamaları da yatırımcıların temkinli davranmasına neden oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni, Almanya'da sanayi üretimi, ABD'de tüketici enflasyon beklentilerinin takip edileceğini belirtti.
