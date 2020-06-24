Altındaki artış devam ediyor

Dün de güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 386,5 lira seviyesinde seyrediyordu. Aynı dakikalarda çeyrek altın 633 lira, Cumhuriyet altını da 2.587 liradan satılıyordu.Bugün de yükselişini sürdüren gram altın 392 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 642 lira, Cumhuriyet altını da 2.557 liradan satılıyor.







Altının ons fiyatı Asya piyasalarında 1.773 dolar ile Ekim 2012'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde, 1.777 dolar seviyesinde bulunuyor.Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin altın fiyatlarını desteklediğini belirtti.





Bugün yurt dışında Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-395 lira bandının izleneceğini kaydetti.