Altın'da neler oluyor? Zirve üstüne zirve...

Piyasada belirsizlik ve jeopolitik riskler arttığı için yatırımcılar “güvenli liman” olarak altına yöneldi. Fed’in faiz indireceği beklentisi getiri ve doları zayıflatınca, merkez bankası ve fon alımlarıyla talep daha da güçlendi. Ons altın tarihte ilk kez 4 bin doların üzerine çıktı. Reuters’e göre ABD vadeli kontratları da 4 bin 50 dolar civarını test etti. Türkiye’de gram altın 5 bin 900 lirayı gördü. Çeyrek altın 10 liraya kadar çıktı.



Goldman Sachs Başkan Yardımcısı Robert Kaplan, altının her gün yeni rekorlar kırmasının normal olmadığını söyledi. Kaplan, Ekonomim’de yayınlanan görüşünde, “Altının 4 bin dolar bariyerini kırarak yeni rekorlara ulaşması bir uyarı işareti olarak görülmeli. Şu an Amerikan tahvilleri değil altın güvenli liman olarak görülüyor. Değerli metalin yılın başından bu yana yüzde 40’a yaklaşan yükselişi göz ardı edilmemesi gereken bir uyarı işareti” dedi.

Yükselişe Gümüş De Eşlik Ediyor



Güvenli liman talebi (ABD’de hükümetin kapanması riski, jeopolitik gerilimler), 2026’ya dönük faiz indirim beklentileri ve merkez bankalarının süregelen alımları ralliyi besliyor. WGC’ye göre merkez bankaları Temmuz’daki duraklamanın ardından Ağustos’ta yeniden net alıcıya döndü; bu tablo yatırım fonlarına (ETF) girişlerin canlanmasıyla birleşti. Sıçrama altınla sınırlı değil; gümüş de güçlü eşlik ediyor. Günün akışı “riskten kaçış” temasını güçlendirirken, madencilik hisseleri ve kıymetli metaller kompleksi pozitif ayrıştı.



4 bin dolar psikolojik eşik aşıldı ama uzmanlara göre kalıcılık için iki şey kritik olacak: İlki, Fed iletişiminde “daha erken/sert” gevşeme sinyalleri. İkincisi ise resmi rezerv alımlarının ve ETF girişlerinin hız kesmeden sürmesi. Bu ikisi aynı anda güçlü kalırsa, fiyat keşfi yukarıda devam edebilir; aksi halde 4 bin dolar çevresinde dalgalı bir konsolidasyon görülebilir.