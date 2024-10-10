Samanyolu Haber /Ekonomi / Altını doları olanlar dikkat! ABD enflasyonu belli oldu /10 Ekim 2024 16:29

Altını doları olanlar dikkat! ABD enflasyonu belli oldu

ABD'de tüketici fiyatları Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 artış gösterdi. Yıllık olarak bakıldığında ise enflasyonun Eylül'de yüzde 2,4 seviyesine gerilediği görüldü.

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Başta ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı, altın ve para piyasaları üzerinde etkili olan kritik ABD enflasyon verisi açıklandı.

Piyasa medyan tahminlerine göre ABD’de yıllık TÜFE’nin eylül ayında yüzde 2,5 seviyesinden yüzde 2,3’e inerek Şubat 2021’den bu yana en düşük düzeyine gerilemesi beklenirken, yıllık çekirdek TÜFE’nin ise yüzde 3,2’de sabit kalacağı öngörülüyordu.

ABF ENFLASYONU AÇIKLANDI

ABD'de TÜFE Eylül ayında yüzde 0,2 arttı. Yıllıkta ise yüzde 2,4 oldu. Rakamlar beklentilerin üzerinde geldi. Eylül ayı verileri çekirdek göstergelerde Fed'in patikası için olumsuz bir tabloya işaret etti. Gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları Eylül'de aylık olarak yüzde 0,3 artışla yüzde 0,2'lik piyasa beklentisini aştı.

Yıllık olarak ise gıda ve enerji hariç fiyatlarda yüzde 3,3'lük artış kaydedildi. Ağustos ayında yıllık çekirdek enflasyon yüzde 3,2 olarak gerçekleşmişti.

DOLAR/TL'DE SON DURUM

Kritik veri öncesi dolar endeksi 103 seviyelerine yaklaşmıştı. Şu sıralar oklar kırmızıya döndü. Endeks veri sonrası 102.6 seviyesinde. Dolar/TL kuru da 34,21 TL'den işlem görüyor. Euro fiyatı da 37,42 TL'de bulunuyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Ons altın fiyatı yeşil bölgede kalmaya devam ederken 2.639 dolardan işlem görüyor. aynı dakikalarda gram altın fiyatı 3057 TL, çeyrek altın 5.146 TL ve Cumhuriyet altını da 20.979 TL'den ekranlara yansıyor.
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