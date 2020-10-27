Sadece dolar yükselmiyor

SAMANYOLUHABER- Merkez Bankası'nın 22 Ekim'de haftalık repo (politika) faizini yüzde 10,25'te sabit tutması Türk Lirası'nda değer kaybını hızlandırdı.





Dolar 8,16 TL ile yeni bir zirveye tırmanırken, 24 ayar altının gram fiyatı 500 TL'nin eşiğine geldi.





ALTININ GRAMI 500 TL'NİN EŞİĞİNDE





İstanbul Kapalıçarşı'da gram altının fiyatı 498 TL'ye yükseldi. Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında "güvenli liman" olma vasfı ile daha fazla rağbet gören altın, 2020 yılının başından beri TL karşısında yüzde 134 değer kazandı.





Gram altın bugün 498,874 TL'yi geçerek 500 TL'ye yaklaştı. Çeyrek altın 815 TL'den, yarım altın 1.631 TL'den, tam altın 3 bin 263 TL'den satılıyor.





Altının ons (31,10 gram) fiyatı 1.900 dolar seviyesinde seyrediyor.











