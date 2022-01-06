Altının imdadına Omicron yetişti

Gümüşün altına göre potansiyeli yüksek





Fed'in yüksek enflasyon dolayısıyla öngörülenden erken bir faiz artışına gideceği beklentileri altın ve gümüşün ons fiyatında baskı yaratıyordu.Ancak koronavirüs vakaları dolayısıyla ekonomilere duyulan endişeler güvenli liman taleplerini artırınca bu kıymetli metallerde fiyatlar yeniden hareketlendi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1.820 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Aynı şekilde uzun bir süreden sonra gümüş de 23 dolar eşiğini aştı.2022 yılının teması Fed olacağı için kıymetli metallerde tünelden önce son çıkış olabileceğini söyleyen GCM Yatırım Araştırma Müdürü Dr. Tuğberk Çitilci, “Fed faiz artışı beklentisi, güçlü dolar ve yükselen ABD 10 yıllık getirisi altın fiyatını baskılarken, Omicron varyantı imdadına yetişti” değerlendirmesini yaptı. Çitilci, Fed dinamikleri dikkate alındığında önce altının ons fiyatında 1.850 seviyesine doğru hareket sonrası aşağı yön hakim olabilir.Mevcut durumda Fed'in 16 Mart toplantısında %63 ihtimal ile faiz artışı bekleniyor. Dolayısıyla güçlü dolar teması ve yükselen ABD tahvil getirileri piyasaların yeni normali olmuş durumda. Dr. Tuğberk Çitilci, 2021 boyunca dalgalı bir seyir izleyen gümüşün ons fiyatının 22 dolar üzerinde kalıcı olması halinde fiyatların 25 dolara doğru yukarı yönde tırmanışını sürdürmesini bekliyor. Çitilci, kısa dönemli olarak gümüşün altına göre daha iyi performans gösterebileceğini kaydetti.