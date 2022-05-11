Samanyolu Haber /Ekonomi / Altının kilogram fiyatı 925 bin liraya çıktı /11 Mayıs 2022 22:04

Altının kilogram fiyatı 925 bin liraya çıktı

Altın fiyatlarında yüseliş sürerken altının kilogram fiyatının ise 925 bin liraya yükseldiği ifade edildi.

SHABER3.COM

Altın fiyatlarında değişim sürerken altının kilogram fiyatının ise 925 bin liraya yükseldiği belirtildi.

Evrensel'de yer alan habere göre Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 925 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 910 bin lira, en yüksek 930 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artarak 925 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 119 milyon 809 bin 381,79 lira, işlem miktarı ise 1.234,62 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 129 milyon 62 bin 78,41 lira düzeyinde gerçekleşti.
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