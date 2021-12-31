Altınını bozdularanlarla ilgili yeni karar

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikle, altın mevduattan TL'ye çevrilen mevduatta stopaj oranı sıfır olarak belirlendi."193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.Merkez Bankası, altın hesaplarının Türk Lirası'na çevrilmesine destek vereceğini açıklamıştı.Altın hesabındaki miktar satılarak TL mevduat hesabı açıldığında, faiz oranı TCMB'nin belirlediğinden düşük olamayacak.Eğer altın fiyatlarından oluşan fark faizden yüksek olursa bunu Merkez Bankası ödeyecek.