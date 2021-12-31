Samanyolu Haber /Ekonomi / Altınını bozdularanlarla ilgili yeni karar /31 Aralık 2021 19:56

Altınını bozdularanlarla ilgili yeni karar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik paket sonrasında altından TL'ye çevrilen mevduatta stopaj oranının sıfır olarak belirlendiği belirtildi.

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Evrensel'de yer alan habere göre Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikle, altın mevduattan TL'ye çevrilen mevduatta stopaj oranı sıfır olarak belirlendi.

"193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Merkez Bankası, altın hesaplarının Türk Lirası'na çevrilmesine destek vereceğini açıklamıştı.

Altın hesabındaki miktar satılarak TL mevduat hesabı açıldığında, faiz oranı TCMB'nin belirlediğinden düşük olamayacak.

Eğer altın fiyatlarından oluşan fark faizden yüksek olursa bunu Merkez Bankası ödeyecek.
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