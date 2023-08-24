Alzheimer hastalığıyla savaşmak için elma tüketin

ARAŞTIRMA SONUCU DA DOĞRULADI





Avustralya’nın Sidney kentinde çalışan gıda bilimcisi Dr. Vincent Candrawinata, düzenli olarak elma yemenin hafızayı geliştirebileceğini ve Alzheimer hastalığı riskini azaltabileceğini gösteren iyi kanıtlar bulunduğunu söyledi.Dr. Candrawinata, daha fazla elma yemenin örneğin “arabanın anahtarlarını nereye koyduğunuzu hatırlamanıza yardımcı olabileceğini” çünkü elmanın hafızanın korunmasıyla bağlantılı vitamin ve mineraller içerdiğini ve beyni zararlı maddelerden koruyarak Alzheimer riskini azaltmaya yardımcı olabilecek flavonoidler bakımından zengin olduğunu söyledi.Flavonoidler, başka birçok meyve ve sebzede de bulunuyor ve aynı zamanda depresyon ile anksiyete semptomlarını azaltabilen güçlü bir antioksidan madde görevi görüyor.Dr. Candrawinata, 50 yaşındaki 2.800 katılımcıyla yapılan ve flavonoid bakımından zayıf gıdalar tüketenlerin 20 yıllık bir süre içinde Alzheimer ve buna bağlı demanslara yakalanma olasılığının iki ila dört kat daha fazla olduğunu ortaya koyan bir ABD araştırmasına da atıfta bulundu.Uzman, “Flavonoidler elma ve armut gibi meyvelerle lahana ve ıspanak gibi sebzelerde bulunan fenolik bileşiklerdir. Bunları çikolata ve şarapta bile bulabilirsiniz. Bu bileşikler düzgün bir şekilde emildiğinde sağlığımıza faydalıdır” dedi.Klinik beslenme uzmanı, Alzheimer’ın tedavisi veya hatta bilinen bir nedeni olmasa da, “Dengeli bir beslenme ve formda kalmayı da içeren sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek, hastalığa yakalanma riskinizi azaltmanıza yardımcı olabilecek harika yollardır” diye ekledi.