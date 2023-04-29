Samanyolu Haber /Gündem / Alzheimer'ın ana sebebi! Bu alışkanlıklar hastalığı tetikliyor /29 Nisan 2023 00:01

Alzheimer'ın ana sebebi! Bu alışkanlıklar hastalığı tetikliyor

İngiltere'de Alzheimer Araştırmaları Merkezi, giderek daha fazla bunama rahatsızlığıyla karşılaşıldığına dair uyarıda bulunuyor. Ancak elde edilen son kanıtlara göre; bunama vakalarının %40'ı önlenebilirler. İlerleyen yaşlardaki en büyük risklerden biri olan alzheimer, demans gibi nörodejeneratif rahatsızlıklara karşı önlem almak büyük önem taşıyor. Bu noktada özellikle nörolojik olarak ortaya çıkan altı risk faktörüne dair yaşamı düzenlemek, bunamayı büyük oranda engelliyor. İşte o faktörler…

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Sigara içmek İşitme yetisinin kontrolü Yüksek tansiyon Fiziksel hareketsizlik Alkol tüketimi Sosyal temastan uzak kalmak

SİGARA

Uzmanlar, sigara tüketmenin zararları konusunda uzun zamandır uyarıda bulunuyor. Aynı zamanda demans için risk faktörleri olan felç veya beyindeki küçük kanamalar da dahil olmak üzere damar problemlerinin riskini artırıyor. Sigara dumanındaki toksinler, aynı zamanda Alzheimer hastalığının gelişmesine neden olan hücrelerde iltihaplanma strese de yol açar. Pasif içicilik olarak adlandırılan, sigara içilen ortamda durmanın, demans ile ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştır. Bu dumana ne kadar maruz kalırsanız, risk de o denli artacaktır.

İŞİTME KAYBI

Uzmanlar, işitme kaybı olan kişilerin demans geliştirme olasılığının daha yüksek olduğu konusuna vurgu yapıyor. Sebebi tam olarak anlaşılamasa da, Social Care Institute for Excellence (SCIE) uzmanları "iletişim güçlüklerinin bir neden olabileceğini" öne sürüyor. Başkalarıyla sohbet etmek için, işitme güçlüğü çeken kişiler bir işitme cihazı takabilir.

YÜKSEK KAN BASINCI

Alzheimer Derneği, uzun vadeli araştırmaların, özellikle orta yaştan itibaren yüksek tansiyonun vasküler demans riskini artırabileceğini gösterdiğine dikkat çekiyor. NHS, yüksek tansiyonun 140/90 mmHg veya daha yüksek veya 50/90 mmHg ve 80 yaşın üzerinde ise daha yüksek olduğunu netleştirir. İdeal kan basıncı okuması 120/80 mmHg ile 140/90 mmHg arasındadır ve şu şekilde elde edilebilir: Tuz alımını azaltmak Az yağlı, dengeli beslenme Daha az kafein içmek Sigarayı ve alkolden uzak durmak



FİZİKSEL HAREKETSİZLİK

Daha fazla hareket ederek, yüksek kan basıncı değerlerini ve bunama riskinizi düşürmeye yardımcı olabilirsiniz. Ulusal Sağlık Servisi, yetişkinlere her hafta en az 150 dakika egzersiz yapmalarını tavsiye ediyor. Bu hedefi daha yönetilebilir hale getirmek için, haftada beş kez 10 dakikalık üç faaliyet parçasının dahil edilmesine yardımcı olur.

ALKOL TÜKETİMİ

Alzheimer Derneği, "Alkol tüketimi beyin hasarına yol açabilir" diyerek bu konuda uzak durulması gerektiğinin altını çiziyor. "Alkol tüketen insanların, beynin farklı beyin bölgeleri arasında sinyal iletmeye yardımcı olan beyaz cevher hacminde azalma olma olasılığı daha yüksektir" açıklamasında bulunan uzmanlar, demans riskinin büyük oranda arttığını belirtiyor.
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