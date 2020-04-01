Samanyolu Haber /Gündem / Amaç halkı İstanbul'da tutmak: Aile dışında aynı araçla şehir dışına çıkmak yasak /01 Nisan 2020 15:15

Amaç halkı İstanbul'da tutmak: Aile dışında aynı araçla şehir dışına çıkmak yasak

İçişleri Bakanlığı düzenlemesine göre birinci derece akraba olmayan kişilerle yapılan yolculuklara korsan taksi muamelesi yapılacak.

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Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, hükümet başta İstanbul olmak üzere üç büyük şehirden Anadolu’ya geçişleri kontrol altına almak için ek önlemler uyguluyor.

Özellikle İstanbul'dan yoğun şekilde şehirden ayrılma talepleri üzerine seyahate izin zorunluluğu getirilirken, korsan taksilerle çıkış yapanlara karşı da önlemler alınıyor.

İçişleri Bakanlığı, eş, dost, akraba bile olsa kendisine ait araçta ve birinci derece yakınları olmayanların şehir dışına çıkışına izin vermeme kararı aldı.

Konu önceki günkü Bakanlar Kurulu toplantısında gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre, başta İstanbul olmak üzere, üç büyük şehirdeki vatandaşların memleketlerine gitme konusunda başlattığı hareketlilik gündeme geldi. Bunun virüsün Anadolu illerine yayılmasını hızlandırdığı belirtilirken, ek önlemlerin gerektiği ifade edildi.

'Sadece birinci derece yakınların araçlarının geçişine izin verilecek'

Özellikle İstanbul'da özel araçları olmayanların, korsan taksilerle anlaşarak memleketlerine gitmeye çalıştıkları, bunun dışında eş, dost, akrabalarının araçlarını bu amaçla kullandıkları saptandı. Bu hareketliliği yavaşlatmak için kendi özel aracı olmayan ve araçta birinci derece yakınları bulunmayanların şehir dışına çıkışına izin verilmemesi kararlaştırıldı.

Hükümet kaynakları, "Araçtakiler ‘Akrabam veya arkadaşım’ dese bile bunlara korsan taksi muamelesi yapıp ceza kesilecek. Sadece birinci derece yakınların araçlarının geçişine izin verilecek. Özellikle İstanbul’da sorun yaşanıyor. Büyük oranda çıkışlar engellenecek” dediler.
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