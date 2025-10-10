Samanyolu Haber /Gündem / Amaç intikam mı? Serdar Öktem cinayetinde ifadeler ortaya çıktı /10 Ekim 2025 20:15

Amaç intikam mı? Serdar Öktem cinayetinde ifadeler ortaya çıktı

İstanbul’da avukat Serdar Öktem’in öldürülmesiyle ilgili 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlılar, Alican Ç. yönlendirmesiyle “Daltonlar” örgütünün intikam operasyonu gerçekleştirdiğini, bazıları tehdit edildiğini ve cinayetten sonra hedefin Öktem olduğunu öğrendiklerini öne sürdü. 9 kişi tutuklama, 4 kişi adli kontrol talebiyle hâkim karşısına çıkarıldı.

İstanbul’da avukat Serdar Öktem’in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada cinayet günü yaşananlar ortaya çıktı. İfadelerde, olayın sabah erken saatlerde planlandığı, hedefin takip edildiği ve saldırının organize bir şekilde gerçekleştirildiği anlaşıldı.

Şüphelilerden Sidar Ö., saldırı günü sabah saat 06.30’da, Alican Ç.’nin talimatlarıyla yola çıktıklarını belirtti. Saldırı ekibi, Eskişehir’den gelen füme renkli Cupra marka araçla Mecidiyeköy’deki ofisin yakınına konuşlandı. Araçta dört şüpheli daha bulunuyordu: Semih A., Ejder P., M.K. ve C.Ü.

Alican Ç., olayın planlayıcısı olarak uzaktan yönlendirme yaptı. Saat 13.30 sularında hedefin ofise geçtiği bilgisi gelince ekip, gözlem yaptı ancak polis varlığı nedeniyle harekete geçmedi. Saat 17.00’de Alican Ç., Facetime üzerinden “Adam otobana bağlanıyor, peşine düşün” diyerek saldırı talimatı verdi.

SALDIRI ANINI ANLATILAR

Şüpheliler Serdar Öktem’in aracını Barbaros Bulvarı’nda tespit ettiklerinde hızla harekete geçti. Aracın sağ şeritte trafik nedeniyle yavaşladığı anda sol şeritten yaklaşan saldırganlar, silahlarla hedefe yöneldi. Uzun namlulu ve tabancalarla açılan ateş sonucu Öktem ağır yaralandı.

Saldırının ardından şüpheliler Arnavutköy’e kaçtı. Aracı ormanlık alana bırakarak silahları sakladı ve yedek kıyafetlerini giydi. Alican Ç.’nin gönderdiği konuma göre hareket eden ekip, kaçış sırasında telefonlarını kırarak izlerini kaybettirmeye çalıştı. Ancak kısa süre sonra jandarma ekipleri tarafından yakalandılar.

Saldırıda kullanılan araç, maskeler, silahlar ve rotalar soruşturma dosyasına girdi. Zanlılar, “Caner’in intikamı alındı” diye bağıran Alican Ç.’nin yönlendirmesiyle hareket ettiklerini ifade etti. Bazı şüpheliler, ailelerinin tehdit edilmesi nedeniyle olaya karıştıklarını öne sürerek etkin pişmanlıktan faydalanmak istediklerini belirtti.
