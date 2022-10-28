Samanyolu Haber /Gündem / Aman dikkat: 29 Ekim'i 30 Ekim'e bağlayan gece... /28 Ekim 2022 12:35

Aman dikkat: 29 Ekim'i 30 Ekim'e bağlayan gece...

Kış saati uygulamasına devam eden ülkeler, cumartesiyi pazara bağlayan gece saatlerini bir saat geri alacak.

SHABER3.COM

Yaz-Kış saati uygulaması çoğunlukla Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri tarafından kullanılıyor.

Türkiye’de 1972 yılında başlayan yaz-kış saati uygulamasından 7 Eylül 2016 tarihi itibariyle vazgeçilmiş ve kalıcı yaz saati uygulamasına geçilmişti. Bu nedenle Türkiye'de saatler geriye alınmayacak.

Bazı teknolojik aletlerin saat uygulamasında otomatik ayarlama yapması sebebiyle pazar sabahı telefon ve bilgisayarların saatlerinin kontrol edilmesi gerekiyor.

Uygulama özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde son yıllarda tartışma konusu. Avrupa Parlamentosu 2018'in mart ayında, Avrupa Birliği ülkelerinde 2021 yılından itibaren saatlerin ileri veya geri alınmaması yönünde oy kullanmıştı. 

2017'de de Avrupa Komisyonu tarafından teklif edilen değişiklik genel kurulda oylanarak kabul edildi. Ancak bu konuda son söz üye ülkelerin parlamentolarına kalmış durumda.

Dünya genelinde ülkelerin yüzde 40'ından azı her yıl yaz ve kış saati uygulamasını sürdürüyor. Buna karşın Türkiye ile birlikte 100'ü aşkın ülke geçmişte en az bir kere bu uygulamayı denemiş ancak mevcut durumda sabit saat uygulaması kullanıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Aman dikkat: 29 Ekim'i 30 Ekim'e bağlayan gece... Sonraki Haber >>

İran'daki protestolar üniversitelere sıçradı

İran'daki protestolar üniversitelere sıçradı

Elon Musk'ın Twitter merkezine elinde lavaboyla girdi

Elon Musk'ın Twitter merkezine elinde lavaboyla girdi

Binali Yıldırım taburcu oldu

Binali Yıldırım taburcu oldu

Ne diyon Meral'e?

Ne diyon Meral'e?

Hakan Şükür: Aziz Yıldırım şike yaptığını bana bizzat itiraf etti

Hakan Şükür: Aziz Yıldırım şike yaptığını bana bizzat itiraf etti

‘Putin’le konuş döner 4 Euro olsun’

‘Putin’le konuş döner 4 Euro olsun’

Yasadışı kumarhane işleten şahıs, AKP’ye para akıtmış!

Yasadışı kumarhane işleten şahıs, AKP’ye para akıtmış!

Teğmen Çelebi'den 'Çürük Çelebi'ye

Teğmen Çelebi'den 'Çürük Çelebi'ye

Bu kez tam tersi oldu!

Bu kez tam tersi oldu!

Fakıbaba resmen İYİ Parti'de

Fakıbaba resmen İYİ Parti'de
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:22:30