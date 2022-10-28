Aman dikkat: 29 Ekim'i 30 Ekim'e bağlayan gece...

Yaz-Kış saati uygulaması çoğunlukla Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri tarafından kullanılıyor.







Türkiye’de 1972 yılında başlayan yaz-kış saati uygulamasından 7 Eylül 2016 tarihi itibariyle vazgeçilmiş ve kalıcı yaz saati uygulamasına geçilmişti. Bu nedenle Türkiye'de saatler geriye alınmayacak.







Bazı teknolojik aletlerin saat uygulamasında otomatik ayarlama yapması sebebiyle pazar sabahı telefon ve bilgisayarların saatlerinin kontrol edilmesi gerekiyor.







Uygulama özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde son yıllarda tartışma konusu. Avrupa Parlamentosu 2018'in mart ayında, Avrupa Birliği ülkelerinde 2021 yılından itibaren saatlerin ileri veya geri alınmaması yönünde oy kullanmıştı.







2017'de de Avrupa Komisyonu tarafından teklif edilen değişiklik genel kurulda oylanarak kabul edildi. Ancak bu konuda son söz üye ülkelerin parlamentolarına kalmış durumda.







Dünya genelinde ülkelerin yüzde 40'ından azı her yıl yaz ve kış saati uygulamasını sürdürüyor. Buna karşın Türkiye ile birlikte 100'ü aşkın ülke geçmişte en az bir kere bu uygulamayı denemiş ancak mevcut durumda sabit saat uygulaması kullanıyor.

