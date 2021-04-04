Aman dikkat! Artık üç günde yoğun bakımlık olabiliyorsunuz

Birgün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre, "İngiltere mutasyonunda en önemli nokta daha öldürücü olması. Ayrıca daha fazla öldürücü olması, vücutta daha fazla tahribat oluşturduğunun göstergesi. Daha önce Covid-19’a yakalanan yurttaşlar ortalama bir hafta sonra hastaneye yatıyordu; ama şimdi üç gün sonra akciğerleri tahrip olmuş bir şekilde hastaneye geliyorlar ve yoğun bakım servisine yatırılıyorlar. Mutasyonla beraber hastalık daha hızlı ilerliyor ve bir hasta çok kısa sürede kritik hale gelebiliyor. Yani artık üç günde yoğun bakımlık olabilirsiniz” değerlendirmesini yaptı.







Cinel şu ifadeleri kullandı:







“Sosyal hareketliliği acilen frene basarak azaltmamız gerekiyor. Hastaneler hızla doluyor. Hastanelerde hem Covid-19 hastaları yatıyor hem de Covid-19 olmayan hastalar. Sağlık Bakanlığı yoğun bakım doluluk oranın yüzde 64’lerde olduğunu ifade ediyor. Bu da yoğun bakımlarda henüz yer olduğunu gösteriyor; ama İngiliz mutasyonu da hızla yaygınlaşıyor





'Yoğun bakımlar dolu, trafik kazası bile yapmayın’ diyorduk. Şimdi ise günlük vaka sayısı 42 bini geçse de ağır hasta sayısı 2 bin civarında. Yani yoğun bakımlarda biraz daha yer var. Ancak çok dikkatli olmamız gereken bir dönem"