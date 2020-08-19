Aman Dikkat! Corona virüsün yeni bir bulaşma yolu keşfedildi

Brezilya ve Ekvador’dan gelen donmuş gıda paketleri üzerinde corona virüsü tespit eden Çinli yetkililer harekete geçti ve bazı ürünlerin ithalini durdurdu. Yaklaşık 220 milyar dolarlık bir pazara sahip olan soğuk zincir endüstrisine büyük bir sorun olan bu gelişmeyi uzmanlar değerlendirdi.





ABD’nin köklü medya kuruluşlarından Bloomberg, donmuş gıdalar üzerinde corona virüsü tespit edilmesinin ardından bu şekilde insanlara Covid-19 bulaşma ihtimalini gündeme getirdi.





“ELVERİŞLİ BİR ORTAM OLUŞTURUYOR”

Uzmanlar donmuş gıdadan corona virüsü bulaşma ihtimalinin olduğunu açıklarken, bunun düşük bir ihtimal olduğunu vurguladı. Özellikle soğuk depolama alanları ve et kesim merkezlerinin virüsün yayılması için soğuk ve kuru olduğu için elverişli bir ortam oluşturduğu kaydedildi.





Hong Kong Üniversitesi’nde Biyoistatistik ve Epidemiyoloji Bölüm Başkanı Benjami Cowling, “Virüsün dondurulduğu zaman hayatta kaldığını biliyoruz. Bu da enfeksiyonun donmuş gıdalar aracılığıyla yayılabileceğinin mümkün olduğunu gösteriyor. Fakat gerçekte bu çok düşük bir ihtimal çünkü corona virüsünün bulaşması için birçok farklı adım olması gerekiyor” dedi.





ÇİN’DE YASAKLANDI

Cowling Covid-19’un bulaşması için ise, “Virüs öncelikle dondurulurken hayatta kalması gerek ve ısı artınca hayatta kalması gerek. Daha sonra bir kişinin eline bulaşması ve o kişinin de elini burnuna ya da ağzına götürmesi gerek. Ayrıca bu durumda bile canlı olması gerek. Bence bu çok yaygın bir bulaşma yöntemi değil, fakat böyle bulaşması mümkün” yorumunu yaptı.





Çin hükümetine danışmanlık yapan ünlü doktorlardan Zhong Nanshan ise, “İthal edilmiş donmuş gıdadan virüsün bulaşması çok nadir bir durum” ifadesini kullandı. Fakat Nanshan’ın bu açıklamasına rağmen Çin, dondurulmuş ithal ürünler konusunda bazı önlemler aldı. Çin’in güneyindeki Guangzhou’da bulunan Soğuk Zincir Derneği, corona virüsü salgınının yaygın olduğu bölgelerden donmuş et ve deniz ürünü ithal edilmemesine karar kıldı.