Samanyolu Haber /Teknoloji / Aman dikkat güvenliğiniz tehlikede! Google veri tabanı hacklendi /23 Ağustos 2025 14:37

Aman dikkat güvenliğiniz tehlikede! Google veri tabanı hacklendi

Siber korsan grubu ShinyHunters, bir Google çalışanını kandırarak şirketin Salesforce üzerinden yönetilen dev veritabanına sızdı.

SHABER3.COM

Bilgisayar korsanları Google’ın dev veritabanına sızarak 2,5 milyar Gmail kullanıcısını hedef haline getirdi. ShinyHunters adlı hacker grubu, bir Google çalışanını kandırarak Salesforce üzerinden yönetilen sisteme erişim sağladı.

Çalınan veriler doğrudan şifreleri içermese de dolandırıcıların telefon ve e-posta yoluyla kullanıcıları kandırarak hesaplarını ele geçirmeye çalıştığı belirtiliyor.

Haziran ayında gerçekleşen saldırıda ShinyHunters adlı hacker grubu, bir Google çalışanını kandırarak oturum açma bilgilerini ele geçirdi. Bu bilgilerle Salesforce’un bulut platformu üzerinden yönetilen Google veritabanına sızan korsanlar, milyonlarca iş dosyasını çaldı.

Google, olay sırasında herhangi bir şifrenin ele geçirilmediğini belirtse de saldırganların şirket adları ve müşteri iletişim bilgilerini kopyaladığı bildirildi.

DOLANDIRICILAR GOOGLE ÇALIŞANI GİBİ DAVRANIYOR

Siber güvenlik uzmanı James Knight, saldırının Gmail kullanıcılarını ciddi risk altında bıraktığını söyledi. Knight, Daily Mail’e yaptığı açıklamada şu uyarıda bulundu:

“Çok fazla vishing (sesli kimlik avı) var; insanlar arıyor, Google’danmış gibi davranıyor, oturum açma kodlarını almaya çalışıyor. On vakadan dokuzu gerçekte Google’dan gelmiyor.”

UZMANLARDAN GÜVENLİK TAVSİYELERİ

Knight, Gmail hesabı olan herkese hesap güvenliğini derhal gözden geçirmeleri çağrısında bulundu. Uzmanın önerileri şöyle:

• Çok faktörlü kimlik doğrulama mutlaka aktif edilmeli.

• Benzersiz ve güçlü şifreler kullanılmalı.

• Google güvenlik kontrolü düzenli yapılmalı.

• Şüpheli telefon aramaları ve kısa mesajlara karşı dikkatli olunmalı, asla kod paylaşılmamalı.

GOOGLE SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Google, Ağustos ayında yayımladığı blog yazısında kaç müşterinin etkilendiğini açıklamadı. Şirket sözcüsü Mark Karayan da daha fazla yorum yapmayı reddetti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Aman dikkat güvenliğiniz tehlikede! Google veri tabanı... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:58:19