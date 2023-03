Amasra maden faciasına, Bakanlar soruşturma izni vermiyor

AVUKATLARDAN CİMER BAŞVURUSU





Bartın'ın Amasra ilçesinde yer alan Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait ocakta 42 madencinin hayatını kaybettiği grizu ve kömür tozu patlamasıyla ilgili soruşturma iki bakanlığa takıldı. TTK Genel Müdürü ve yöneticileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı denetçileri hakkındaki soruşturma izni talebiyle ilgili karar, yasal süre dolmasına rağmen verilmedi.Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre, Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Aralık 2022'de TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Müdür Yardımcısı Ercan Gebeş, İşletmeler Daire Başkanı Tevfik Baş, İş Güvenliği Daire Başkanı Ahmet Sarıalioğlu, maden mühendisleri Murat Ayas, Sevin Vatansever ile Çalışma ve Enerji bakanlıklarındaki başmüfettişler İrfan Güven ve Cemal Tekin hakkında soruşturma izni istedi.Bu talep, 29 Aralık'ta iki bakanlığa ulaştı. Her iki bakanlık da Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun'un 7. maddesine göre, 30 gün içinde karar vermek zorundaydı. Bazı zorunlu hallerde 30 günlük süre bir defalığına 15 gün uzatılabiliyor. Ancak soruşturma izni istenmesinin üzerinden 69 gün geçti ve Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı'na henüz bir yanıt verilmedi.Patlamada hayatını kaybeden madenci yakınlarının avukatları, TTK ve bakanlık yetkilileri hakkındaki soruşturma izni talebine yasal sürede yanıt verilmemesi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvuruda bulundu. Avukatların başvurusunda, soruşturmanın sürüncemede kalmaması ve sorumlular hakkında etkili bir soruşturma yürütülmesi için bir an önce izin talebine yanıt verilmesi gerektiği belirtildi.14 Ekim 2022'de yaşanan patlamanın ardında 31 Ekim 2022'deki ön bilirkişi raporunda, TTK Genel Müdürü Eroğlu ve diğer 8 yetkilinin kazanın temel sebebi olarak tespit edilen havalandırma, metan drenajı, teknik personel yetersizliği nedeniyle kusurlu oldukları belirtiliyordu.İzin talep edilen soruşturmada, TTK ve bakanlık yetkililerine "görevi kötüye kullanma" suçlaması yöneltiliyor. Soruşturma izninin çıkması halinde, TTK ve bakanlık yetkilileri 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanabilecek.Hakkında soruşturma izni istenen TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu'nun, maden patlamalarıyla ilgili sicili kabarık. Eroğlu, TTK Genel Müdürü olmadan önce, Zonguldak'taki Kozlu Müessesesi Müdürü olarak görev yapıyordu. 7 Ocak 2013'te Kozlu'daki maden ocağında yaşanan patlamada 8 madencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili davada yargılanan Eroğlu, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.