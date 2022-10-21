Samanyolu Haber /Gündem / Amasra madenindeki patlamadan dakikalar önceki veriler açıklandı /21 Ekim 2022 19:43

Amasra madenindeki patlamadan dakikalar önceki veriler açıklandı

Bartın'ın Amasra ilçesindeki kömür madeninde meydana gelen patlamadan dakikalar önce yapılan gaz ölçüm verileri açıklandı.

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Bartın'ın Amasra ilçesindeki kömür madeninde meydana gelen ve 41 madencinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili yeni bir gelişme yaşandığı belirtildi.

Patlamanın yaşandığı zamanın hemen öncesindeki gaz ölçüm verileri açıklandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında 14 Ekim'de meydana gelen patlamada 41 işçi yaşamını yitirdi, 11 işçi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, 6 ayrı savcı görevlendirildi. Bu süreçte farklı disiplinlerden gelen mühendisler ile iş güvenliği uzmanlarından oluşan bilirkişi heyeti de kuruldu. 7 kişilik bilirkişi heyeti, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Bartın Baro Başkanı Avukat Ferhat Parlatır ve madencilerin avukatları ile maden sahasında inceleme yaptı. Eksi 300 kotundaki yangının sürmesi ve karbonmonoksit gazının yüksek olması nedeniyle heyet, patlamanın olduğu bölgede inceleme yapamadı.

Faciadan kurtulan 58 işçiden sağlık ve psikolojik durumu iyi olanların ise ifadeleri alınmaya başladı. Şu ana kadar kurum yöneticileri ile madenciler olmak üzere 50'yi aşkın çalışanın ifadesine başvuruldu.

KAPSAMLI RAPOR HAZIRLANACAK

Süreç ile ilgili konuşan Bartın Baro Başkanı Ferhat Parlatır, "Heyet ile birlikte binalarda ve teçhizatlarda yerinde incelemelerde bulunduk. Yine bu noktada çalışanlardan da görüşler alınarak, sorular yöneltildi. Bilirkişi heyetinin yaklaşık 6,5 saat süren kapsamlı araştırmalarından sonra kapsamlı bir rapor hazırlayacağını söyleyebiliriz. Ayrıca patlama yaşandıktan sonra daha önce el konulan dijital materyaller üzerinde de incelemelerini tamamlandıktan sonra bir rapor sunacaklarını düşünmekteyiz" dedi.

12 DAKİKA ÖNCEKİ VERİLER ORTAYA ÇIKTI

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağındaki eksi 300 kotundaki grizu patlaması sonrasında metan gazı verilerine ulaşıldı. 41 madencinin hayatını kaybettiği patlamadan 12 dakika önceki veriler ortaya çıktı.

Veriler 17.59'dan önce yüzde 1'in altındayken, 17.59'da 1,06'da sistem ilk ikazı vermeye başlamış. 18.00'de 1,14, 18.01'de 1,22, 18.02'de 1,31, 18.03'te 1,41, 18.04'te 1,45, 18.05'te 1,55'e ulaşınca sistem alarma geçiyor. Bu sırada elektrikler kesiliyor. İçeride bulunan ikaz sistemleri de sarı ve kırmızı ışık yakarak işçiler uyarılıyor. 18.06'da 1,55, 18.07'de 1,59, 18.08'de 1,65, 18.09'da 1,69. 18.10 da patlamanın yaşandığı saat olarak tespit edildi. Alınan verilerin eksi 300 kotundaki 2 galeriden birinden alındığı öğrenilirken, hangi galeriden bu verilerin alındığı ise bilinmiyor.

Amasra Müessese Müdürlüğü'ndeki 16.00- 24.00 mesaisinde eksi 350'de 1, eksi 300'de 2 ve 250 kotunda 2 galeride çalışma yapıldığı öğrenildi. Eksi 250 kotundaki bir galeride doğal havalandırmanın bulunduğu mekanize ayak, diğer galerilerde de temiz havayı taşıyan vantüplerin, ocak içerisinde elektrik kesilse bile dışarıda elektrikle beslenerek çalıştığı öğrenildi. Patlamanın olduğu eksi 300 kotundaki 2 galerinin gerisindeki gaz sensörleri bulunuyor. Eksi 300 kotunun barajla kapatılmasından dolayı sağ ve soldaki hangi galeride patlamanın yaşandığı bilinmiyor.
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