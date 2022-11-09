Samanyolu Haber /Gündem / Amasra'da 42 madenci göz göre göre ölüme gönderildi: Alarm 355 kez çalmış /09 Kasım 2022 15:24

Amasra'da 42 madenci göz göre göre ölüme gönderildi: Alarm 355 kez çalmış

Amasra'da 42 işçinin katledildiği maden faciasına dair Bartın Emniyet Müdürlüğü raporu ortaya çıktı: "Gaz tahliye eden fan arızalı, eğitimler alındı gösterilip alınmamış, alarm 355 kez çalmış."

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Bartın Emniyet Müdürlüğü, Amasra'daki maden faciasına dair rapor hazırladı. Emniyetin 235 sayfalık raporunda, 42 madencinin katledildiği patlamaya dair ihmaller sıralandı.

355 KEZ ALARM ÇALMIŞ
NTV'nin haberine göre raporda, patlama öncesi metan gazındaki yükselişe dikkat çekildi ve sistemlerin 355 kez uyarı vermesine rağmen gerekli önlemlerin alınmadığı belirtildi.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Fezlekesi'nde şu ifadeler yer aldı:

''Metan gazı değerlerinin patlama anına kadar toplamda yüzde 1 ikaz seviyesini 85 kez geçtiği, yüzde 1.5 alarm seviyesini 5 kez geçtiği, karbonmonoksit değerlerinin patlama anına kadar ikaz seviyesini 60 kez geçtiği, havalandırma vantilatörü değerlerinin 53 kez ikaz verdiği belirlendi."

ALINMAYAN EĞİTİMİ ALINMIŞ GİBİ GÖSTERMİŞLER
Fezlekede, madendeki havayı tazeleyen ve metan gazını tahliye eden havalandırma fanının arızalı olduğu tespitine de yer verildi.

“Patlamanın gerçekleştiği kısmında bulunan fanın çalışmadığı, bir gün öncesinden itibaren sürekli uyarı ve alarm kayıtlarının olmasına rağmen tamir edilmeden patlatma yapıldığı tespit edilmiştir” denilen raporda, oksijen maskesi takma eğitimini almadığı halde kağıt üzerinde almış gibi gösterildiğini söyleyen bir madencinin ifadesi de yer aldı. 

Patlama ile ilgili soruşturma kapsamında aralarında müessese müdürünün de olduğu 9 şüpheli taksirle adam öldürme suçlaması ile tutuklanmıştı. 
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