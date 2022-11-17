Samanyolu Haber /Gündem / Amasra'daki maden faciasında 7 kişi görevden alındı /17 Kasım 2022 11:54

Amasra'daki maden faciasında 7 kişi görevden alındı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde 7 yöneticinin görevden alındığını açıkladı.

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Bakan Fatih Dönmez, 41 işçinin hayatını kaybettiği Amasra’daki maden ocağı faciasına ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2023 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini cevapladı.

Dönmez, “Müfettişler de oraya gitti. İlk incelemeleri de yaptılar. Amasra Müessese Müdürlüğü’nden 7 yönetici görevden alındı. Bu belki kamuoyuna yansımadı. Diğer boyutları itibariyle de incelememiz devam ediyor” dedi.

Komisyonda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yanı sıra Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji ile Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun 2023 yılı bütçeleri kabul edildi.

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