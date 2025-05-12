Samanyolu Haber /Gündem / Amasya'da peş peşe korkutan depremler /12 Mayıs 2025 13:17

Amasya'da peş peşe korkutan depremler

Kandilli Rasathanesi, Amasya'da 4.6 ve 4.5 büyüklüğünde depremlerin meydana geldiğini duyurdu. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.

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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 4.6 ve 4.5 büyüklüğünde depremlerin meydana geldiği bildirildi. Kandilli Rasathanesi'nin ilk depreme ilişkin paylaştığı ilk bilgilere göre, depremin derinliği 6.4 kilometre olarak açıklandı.

Bu depremin ardından derinliği 5 kilometre olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği bildirildi.

Depremlerin Amasya, Samsun başta olmak üzere çevre illerden de hissedildiği belirtildi.

Kandilli'nin ilk depreme paylaşımı şöyle:

Kandilli'nin ikinci depreme ilişkin paylaşımı ise şöyle:

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ
AFAD, ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin derinliği 10.07 kilometre olarak duyuruldu.

AFAD'ın depreme ilişkin paylaştığı bilgiler şöyle:

AFAD Amasya Çetmi'deki ikinci depremin büyüklüğünü ise 4.2 olarak açıkladı.

Derinliğinin ise 19 kilometre olduğu belirtildi.

AMASYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Amasya Valiliği, yürekleri ağızlara getiren depremlerin ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“12 Mayıs 2025 günü saat 12.23’te 4.4 ve saat 12.26’da 4.2 büyüklüğünde merkez üssü Gümüşhacıköy ilçemiz olan iki deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluğa dair ihbar gelmemiş olup, saha tarama çalışmaları yapılmıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz.”
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