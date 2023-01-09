Amazon, 18 bin çalışanın işine son verecek

Bildiğiniz gibi 2022 boyunca Tesla, Twitter, Meta gibi şirketler sık sık işten çıkarma haberleriyle gündemimizi meşgul etti. Yılın son aylarında bu şirketlere Amazon da katıldı ve Amerikalı teknoloji devi çok sayıda çalışanını işten çıkardı. Çok sayıda çalışanının işine son veren şirket, 2023’te de bu işten çıkarmaların devam edeceğini açıklamıştı. Bu hafta gelen son açıklamalar, bu işten çıkarmaların boyutunu gözler önüne serdi.





Amazon CEO’su Andy Jassy, bu hafta yaptığı açıklamada, şirket içinden birileri bilgi sızdırdığı için işten çıkarmaların boyutunun ortaya çıktığını, bu yüzden resmi bir açıklamayla olaya açıklık getirmek istediğini söyledi. Bu bağlamda şirketin kaç kişiyi işten çıkarmayı planladığını kamuoyu ile paylaşan Jassy, bu yıl içinde 18 bin kişiyi işten çıkarmayı planladıklarını açıkladı.





Bu açıklama, 2023’ten işten çıkarılacak kişi sayısının ilk başta düşünülenden çok daha yüksek olacağını gösterdi. Oysa işten çıkarmaların büyük bölümünün 2022’de tamamlandığı düşünülüyordu.

