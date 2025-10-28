Samanyolu Haber /Dünya / Amazon 30 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor /28 Ekim 2025 13:20

Amazon 30 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

Amazon'un yönetim kademesinden 30 bin çalışanının işine son vermeyi planladığı ileri sürüldü. Türkiye'de de faaliyet gösteren şirkette işten çıkarmalardan depo ve lojistik bölümü çalışanları ise etkilenmeyecek.

SHABER3.COM

Türkiye'de de faaliyet gösteren ABD merkezli e-ticaret devi Amazon'un, idari kadrosunda 30 bin çalışanı kapsayabilecek yeni bir işten çıkarma sürecine hazırlandığı ileri sürüldü. Reuters'a konuşan konuya yakın üç kaynak, işten çıkarmaların bugün başlayacağını aktardı.

Kaynaklara göre kararın, pandemi döneminde yapılan yoğun işe alımlar sonrası maliyetleri kontrol altına alma hedefiyle alındığı belirtiliyor. Amazon'un yaklaşık 350 bin kişilik idari kadrosunun yüzde 10'una karşılık gelebilecek bu adım, 2022 sonundan bu yana şirketteki en büyük küçülme hamlesi olacak. Şirketin toplam çalışan sayısı ise 1 milyon 550 bin civarında.

Konuya ilişkin Amazon'dan resmi açıklama yapılmazken, şirket CEO'su Andy Jassy'nin uzun süredir bürokratik yapıyı sadeleştirme ve yönetici sayısını azaltma yönünde mesajlar verdiği biliniyor. Jassy, Haziran ayında yaptığı açıklamada yapay zekâ kullanımının artmasının özellikle rutin görevlerde yeni tasarruf alanları oluşturacağını ifade etmişti.

İşten çıkarmalardan insan kaynakları ile donanım ve dijital hizmetler bölümlerinin etkileneceği belirtiliyor. Depo ve dağıtım çalışanları ise etkilenmeyecek.

Fortune dergisi, yalnızca insan kaynaklarında yüzde 15'e varan azaltma planlandığını bildirmişti.

Kaynaklar, ilgili ekip yöneticilerinin pazartesi günü çalışanlarla iletişim süreci için bilgilendirildiğini, bugün ise resmi e-postaların gönderileceğini aktardı. Gelişmelerin ardından Amazon hissesi New York borsasında günü yüzde 1,2 yükselişle açtı.
