Samanyolu Haber /Gündem / Amazon artık otomobil de satıyor: Hangi araçlar e-ticaret sayfasında? /11 Aralık 2024 10:39

Amazon artık otomobil de satıyor: Hangi araçlar e-ticaret sayfasında?

Dünya devi Amazon, uygulama üzerinden otomobil satmaya başladı. Şirketten yapılan açıklamada kullanıcıların, uygulama üzerinden artık Hyundai bayilerindeki araçları inceleyebileceği, sipariş verebileceği ve finansman sağlayabileceği bildirildi.

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Online satış devi Amazon’un otomobil satmaya başlayacağı bildirildi. Şirketin Hyundai araçlarını çevrimiçi satın alma imkanı sunarak ‘şeffaf fiyatlandırma, kolay finansman ve mevcut araç takası gibi hizmetler kullanıma sunuldu.

Kullanıcılara çevrimiçi otomobil alma imkanı sunan uygulama, bir yıllık hazırlık sürecinin ardından ABD’nin 48 kentinde resmen erişime açıldı.

Kullanıcıların, Amazon’un web sitesi ve uygulaması üzerinden Hyundai bayilerindeki araçları inceleyebileceği, sipariş verebileceği ve finansman sağlayabileceği kaydedildi.

Şirketten yapılan açıklamada, otomobil satın alabilme işleminin en önemli avantajları arasında "şeffaf ve peşin fiyatlandırma" olduğu kaydedildi.
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