Samanyolu Haber /Dünya / Amazon CEO'luğunu bırakıyor /27 Mayıs 2021 09:29

Amazon CEO'luğunu bırakıyor

ABD merkezli e-ticaret devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, üst yöneticilik (CEO) görevini 5 Temmuz’da Andy Jassy’e bırakacağını duyurdu.

SHABER3.COM

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, şirketin hissedarlar toplantısında, CEO'luk görevini 5 Temmuz’da Andy Jassy’e bırakacağını açıkladı.

Bezos, Amazon’un 5 Temmuz 1994’te kurulduğunu hatırlatarak, kendisi için önemli olan bu tarihi özellikle seçtiklerini bildirdi.

ABD’li e-ticaret devi Amazon, 2 Şubat’ta, Bezos’un görevinden bu yılın üçüncü çeyreğinde ayrılacağını açıklamıştı.

Şirketin açıklamasında, Bezos’un Amazon’un yönetim kurulu başkanı olarak kalmaya devam edeceği, şirketin üst yöneticiliğine Andy Jassy’nin geleceği aktarılmıştı.

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