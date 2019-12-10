Samanyolu Haber /Dünya / Amazon da Trump'a savaş açtı /10 Aralık 2019 10:00

Amazon da Trump'a savaş açtı

Amazon şirketi, ABD Başkanı Donald Trump’ı, Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından Microsoft'a verilen 10 milyar dolarlık ihalede "uygunsuz baskı" yapmakla suçladı.

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Amazon, ABD Federal Mahkemesine verdiği dilekçede, Trump’ın Washington Post’un sahibi Jeff Bezos’a zarar vermek ve şirketin ihale teklifini baltalamak için kamuoyunda açık ve gizli saldırılarda bulunduğunu öne sürdü.

Dilekçede, "Soru, ABD Başkanının Savunma Bakanlığı bütçesini kişisel ve siyasi amaçlarını sürdürmek için kullanmasına izin verilip verilmemesidir" ifadesine yer verildi. 

Dilekçede ayrıca, Microsoft’a verilen 10 milyar dolarlık ihalenin tekrar gözden geçirilmesi çağrısı yapıldı.

Pentagon Sözcüsü Elissa Smith ise Amazon’un iddialarıyla ilgili yorum yapmayacağını ancak ihaleyi kazanan şirketin dışarıdan herhangi bir etki altında kalınmadan uzman ekipler tarafından seçildiğini belirtti.

Pentagon'un 10 milyar dolarlık JEDİ ihalesini, Microsoft kazanmıştı

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Savunma Altyapısı Müşterek Girişimi (JEDI) olarak bilinen 10 milyar dolarlık "bulut" ihalesini ekimde yazılım devi Microsoft şirketi kazanmıştı.

İhalede adı öne çıkan şirketlerden internet alışveriş devi Amazon, ihalenin taraflı ve hatalarla dolu bir değerlendirmeyle Microsoft'a verildiği gerekçesiyle mahkemeye başvuracağını belirtmişti.

Bakanlığın gizli bilgilerini de içeren tüm verilerinin kurulacak buluta taşınmasını da içeren proje 10 yılda tamamlanacak.
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