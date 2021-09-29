Samanyolu Haber /Teknoloji / Amazon ev robotu Astro'yu tanıttı /29 Eylül 2021 15:51

Amazon ev robotu Astro'yu tanıttı

Amerikan e-ticaret devi Amazon, Alexa akıllı ev teknolojisi ile uyumlu ev robotu Astro'yu tanıttı.

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Astro, ev sahibi tarafından uzaktan kumanda ile hareket ettirilebilecek.

Robot aynı zamanda, evi otomatik bir şekilde gezerek olağandışı durumlara karşı ev sahibini uyarabilecek.

Ev robotu teknolojisinin 10 yıl içinde oldukça yaygınlaşacağı öngörülüyor.

Amazon'dan yapılan açıklamada, Astro'nun "tekerlekli bir Alexa'dan" fazlası olduğu, farklı hareketleri yapabilecek şekilde programlandığı kaydedildi.


Yapılan tanıtımda, Astro'dan rap müziği hayranı taklidi yapması istendiğinde, hip-hop çalarak kafasını salladı.

Amazon, olası özel hayat endişeleri konusunda da henüz tanıtım aşamasında açıklama yaptı.

Astro'nun girmemesi gereken yerler için ayarlanabileceği veya "rahatsız etme" moduna alınabileceği ifade ediliyor. Ev robotunda ayrıca, kameralarının ve mikrofonlarının kapatılması tuşları yer alıyor. Ancak bu özellikler kapalıyken, Astro hareket kabiliyetini yitiriyor.

Fiyatı ilk satışlar sonrası artacak
Küçük robot ayrıca, kafasından çıkan genişletilebilir bir "periskop" kamera ile donatıldı. Yapılan tanıtımda, kişi evden çıktıktan sonra gazlı ocağın açık kalıp kalmadığını kontrol etmek için bu özellik kullanıldı.

Amazon, 999,99 dolar satış fiyatı ile piyasaya sürülecek robotun yaşlılara yardımcı olabileceğini de söylüyor.

CCS Insight'ın baş analisti Ben Wood, "Astro, Amazon'un cesur bir hamlesi gibi görünüyor. Ancak şirketin robot teknolojilerindeki uzmanlığı ve tüketicilerin günlük yaşamlarına daha fazla entegre olma vizyonu göz önüne alındığında da mantıklı bir adım" değerlendirmesini yapıyor.

Bazı rakiplerinin aksine Amazon'un, "oldukça deneysel ürünleri pazara sunmaya ve müşterilerin nasıl tepki vereceğini görme konusunda istekli" olduğunu söyleyen Wood, "Bir bilim kurgu romanından fırlamışa benzeyen ürünler sunmak, Amazon'u, tüketicilerin ve yatırımcıların gözünde yenilikçi bir şirket olarak konumlandırıyor" dedi.

Amazon, Astro robotun sene içinde yalnızca ABD'de satışa sunulacağını, sınırlı sayıdaki ilk parti sonrası da fiyatının 1449,99 dolara çıkacağı kaydedildi.

Amazon, robotik teknolojiler pazarından payını almak istiyor ve 5-10 yıl içinde her evde bir ev robotu olacağı öngörüsünü de cesurca açıklıyor.
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