Samanyolu Haber /Dünya / Amazon, Google ve Apple’a kötü haber /19 Temmuz 2020 17:15

Amazon, Google ve Apple’a kötü haber

Avrupa Birliği Rekabet Komiseri Margrethe Vestager, dijital asistan geliştiricilerinin nüfuzlarını haksız bir şekilde kullanıldığı iddialarıyla Apple’a soruşturma başlattı. Apple’ın yanı sıra Amazon ve Google’ın da benzer şekilde ceza alabileceği belirtiliyor.

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Avrupa Birliği mahkemelerinin verdiği bozma kararıyla İrlanda’ya 14 milyar dolarlık vergi cezasını ödemekten kurtulan Apple’a bir kötü haber daha. Vestager bu inceleme için 400 şirket ile görüşme yaptıklarını ve Siri’nin yanı sıra Google Asistan ve Amazon Alexa gibi diğer sesli asistanları da inceleme altına aldıklarını söyledi. 

APPLE'IN SEVİNCİ KISA SÜRDÜ

Apple bu soruşturma sonucunda suçlu bulunursa AB tarafından toplam gelirinin yüzde 10’u oranında cezaya çarptırılabilir. ABD’li teknoloji devi geçtiğimiz günlerde 260 milyar dolar gelir elde ettiğini açıklamıştı. Bu da şirketin 26 milyar dolara kadar yaptırıma uğrayabileceğini gösteriyor. Apple’ın yanı sıra Amazon ve Google’ın da benzer şekilde ceza alabileceği belirtiliyor. 

Sadece Amazon için tazminat miktarı 30 milyar dolara kadar çıkabilir. Google için ise 16 milyar dolar civarı söz konusu. Yani toplamda 66 milyar doları buluyor.Son dönemde nesnelerin interneti sektörünün de devreye girmesiyle sayısız akıllı cihaz dijital asistanlar tarafından yönetiliyor. Avrupa Birliği ise asistanların kuralları çiğnemesini istemiyor. Bu tür soruşturmalarda genelde bir önceki yıl firmanın yıllık geliri üzerinden yüzde 10 tazminat cezası kararı çıkıyor.  
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