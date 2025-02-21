Amazon James Bond'u satın aldı

Bu anlaşma, Amazon’un 2021’de MGM’yi 8,45 milyar dolara satın almasıyla başlayan sürecin en büyük adımı olarak görülüyor. Şirket, bugüne kadar sadece serinin eski filmlerini dağıtma hakkına sahipken, artık yeni Bond filmlerinin yapımına karar verebilecek ve potansiyel yan yapımları geliştirebilecek.



JEFF BEZOS'TAN HEYECAN VERİCİ PAYLAŞIM



Anlaşmanın duyurulmasının ardından Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, sosyal medya platformu X’te “Yeni Bond kim olmalı?” sorusunu paylaşarak heyecanı artırdı. Michael G. Wilson ise 83 yaşında olduğunu ve artık yapımcılıktan çekileceğini duyurdu. Barbara Broccoli ise kariyerini farklı projelere yönlendireceğini açıkladı. İkili, 60 yılı aşkın süredir Bond serisini yönlendirerek sinema tarihinin en başarılı yapımlarından birine imza attı.



BOND SERİSİNİN BAŞARISI



James Bond filmleri bugüne kadar 7,8 milyar dolarlık gişe hasılatı elde etti ve Marvel Sinematik Evreni, Star Wars ve Harry Potter gibi dev yapımların ardından en çok kazanan serilerden biri oldu. Şimdi gözler, Amazon’un 007 evrenini nasıl şekillendireceğine çevrildi. Bond’un yalnızca sinemayla mı sınırlı kalacağı, yoksa Amazon Prime Video için yan yapımlarla mı genişleyeceği merak konusu.