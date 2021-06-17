Samanyolu Haber /Dünya / Amazon kasada ödeme yapılmadan çıkılan mağazasını açıyor /17 Haziran 2021 12:22

Amazon kasada ödeme yapılmadan çıkılan mağazasını açıyor

Amazon, alışveriş yapanların kasiyerlere ödeme yapmak zorunda kalmadan dışarı çıkmalarına olanak tanıyan ilk tam kapsamlı marketini açmaya hazırlanıyor. 'Just Walk Out' teknolojisinin kullanıldığı mağaza, müşterilerin uzun kasa kuyruklarından kurtulması için bir dizi kamera ve sensörle donatıldı.

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Amazon, ABD'nin Washington eyaletinde bağlı Bellevue kentinde 2,3 bin metrekarelik bir mağaza açıyor. 17 Haziran'da açılacak olan market, şirketin "Just Walk Out" (Sadece Dışarı Çık) teknolojisini içeren ilk tam kapsamlı marketi olacak. 

Kamera ve sensörle donatıldı

Amazon’dan yapılan açıklamaya göre, müşterilerin uzun kasa kuyruklarından kurtulması için bir dizi kamera ve sensörle donatıldı.

Amazon'un Fiziksel Perakende ve Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dilip Kumar, "Just Walk Out teknolojisini Bellevue'deki Amazon Fresh mağazasıyla tam boyutlu bir market alanına getirmek, teknolojinin yeni ortamlara ölçeklenme ve uyum sağlama konusundaki devam eden yeteneğini sergiliyor. Bu şekilde daha fazla müşteri keyifle alışveriş yapabilecek. Just Walk Out ile ilgili geri bildirimlerini almak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı. 

Bununla birlikte mağaza, 17 Haziran’daki büyük açılışının ardından, hafta boyunca 07:00 - 22:00 saatleri arasında açık olacak. Amazon, 2017'de lüks market zinciri Whole Foods'u satın aldı, ancak en son Fresh mağazasının aynı market ürünlerini taşıyıp taşımadığı belli değil.

Müşterilere farklı ödeme yöntemleri sunulacak

Diğer taraftan, mağazada müşterilere 'Just Walk Out' alışverişini mi yoksa geleneksel ödeme yöntemlerini mi kullanmak istedikleri sorulacak.

Just Walk Out deneyimini tercih edenler ise üç şekilde alışveriş yapabilecekler. Bunlar arasında, ürünlerin QR kodlarını Amazon uygulamasında taramak, Amazon One'ı kullanarak avuçlarını göstermek veya Amazon hesaplarına bağlı bir kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapmak bulunuyor.

ABD genelinde 14 mağaza bulunuyor

Mağazada raftan alınan her ürün kişinin sanal sepetine eklenirken, sepetten çıkarılan ürünler otomatik olarak kaldırılacak. 

Öte yandan, ilk Amazon Fresh mağazası geçtiğimiz Eylül ayında Washington eyaletine bağlı Seattle kentinde açılmıştı. Şu anda Los Angeles’ta sekiz, Chicago’da  dört ve Virginia'da bir tane olmak üzere ABD genelinde 14 tane Amazon Fresh mağazası bulunuyor.
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